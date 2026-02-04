Acasă » Știri » Amantlâc la Desafio. Ian a „marcat” la Delia la Desafio, dar are iubită acasă

De: Irina Vlad 04/02/2026 | 08:35
Se poate spune că Desafio Aventura a devenit mai mult decât o competiție pentru supraviețuire și pentru câștigarea marelui premiu. Dincolo de mișcări strategice, coaliții și tensiuni, aerul de Thailanda le-a prins bine unor concurenți. Și dacă tot este vorba despre ”Aventura”, Ian și Delia Salchievici și-au luat rolul în serios și au fost protagoniștii unui mare amantlâc. 

Încet, dar sigur, încă de la primele zile petrecute în competiția de la Pro TV, între Delia și Ian a existat o apropiere. Ce se întâmplă la Desafio, rămâne la Desafio… sau nu. Cu fiecare zi petrecută în Thailanda (în special cele petrecute în pustiu), momentele intime dintre fosta soția a lui Lino Golden și trapper au devenit la ordinea zilei. Mai mult, și mai mult, și mai mult.

Cei doi au dormit îmbrățișați și chiar s-au sărutat, spune Ian: ”Mi-a luat capul între mâini și mi-a băgat limba-n gură. Am dormit îmbrățișați. A început ca o caterincă, dar pare că se leagă. Nu știu dacă ea o face de dragul emisiunii sau de dragul meu. Eu, oricum, nu e ca și cum nu îmi place să dorm îmbrățișat cu o femeie” – vezi AICI FOTO

Delia Salchievici  și Ian = relație interzisă la Desafio

Destul de romantic ar spune unii, trăiri cu adevărat intense pentru fosta soția a lui Lino Golden, care pare să se fi îndrăgostit până peste cap de Ian. Din nefericire pentru ea, însă, regulile sportive de la Desafio s-au dovedid a-i fi potrivnice.

După ce marți, 3 februarie 2025, Delia a fost liminată în duelul cu Babasha, tristă și dornică de consolare, „norocoasa” (doar cu numele) s-a aruncat în brațele lui Ian și l-a sărutat de față cu toată lumea, pentru utliam dată, asumându-și astfel relația și „povestea de dragoste” recent începută, lăsând astfel loc pentru o frumoasă continuare în România.

Și, de ce nu, o căsătorie (de data aceasta cu final fericit) și mulți, mulți copii. Sau asta, cel puțin, ar fi vrut. Realitatea este, însă, muuuult mai greu de acceptat de fosta concurentă de la Desafio. Și a spus-o chiar Ian, la primul testimonial după plecarea „iubitei” lui: „Nu e nicio relație! E o relație de… prietenie. Și nimic mai mult. Eu la București am pe cineva”, a spus Ian.

Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura

Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura

