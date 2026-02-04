Rețeta secretă de ouă ochiuri. Ce se întâmplă dacă înlocuiești uleiul cu un cub de gheață

Cum se pot prepara gustoasele ouă ochiuri fără a le prăji în baie de ulei/unt sau untură? CSID dezvăluie unul dintre cele mai folositoare trucuri din bucătărie: folosirea unui cub de gheață în loc de grăsime.

În locul ouălor prăjite în ulei, pentru cei care își doresc o variantă mai sănătoasă a acestui fel de mâncare, fără grăsimi, există un truc practic și extrem de folositor în bucătărie: folosirea unui cub de gheață. Deși poate părea ciudat, metoda este extrem de eficientă și simplă – continuă să citești AICI ideea din spatele metodei, dar și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi, dacă îți dorești ouă ochiuri fragede, cu albuș bine gătit și gălbenuș moale.