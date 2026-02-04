Acasă » Știri » Rețeta secretă de ouă ochiuri. Ce se întâmplă dacă înlocuiești uleiul cu un cub de gheață

Rețeta secretă de ouă ochiuri. Ce se întâmplă dacă înlocuiești uleiul cu un cub de gheață

De: Irina Vlad 04/02/2026 | 09:13
Rețeta secretă de ouă ochiuri. Ce se întâmplă dacă înlocuiești uleiul cu un cub de gheață
sursă foto: freepik.com

Cum se pot prepara gustoasele ouă ochiuri fără a le prăji în baie de ulei/unt sau untură? CSID dezvăluie unul dintre cele mai folositoare trucuri din bucătărie: folosirea unui cub de gheață în loc de grăsime. 

În locul ouălor prăjite în ulei, pentru cei care își doresc o variantă mai sănătoasă a acestui fel de mâncare, fără grăsimi, există un truc practic și extrem de folositor în bucătărie: folosirea unui cub de gheață. Deși poate părea ciudat, metoda este extrem de eficientă și simplă – continuă să citești AICI ideea din spatele metodei, dar și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi, dacă îți dorești ouă ochiuri fragede, cu albuș bine gătit și gălbenuș moale.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tatăl lui Mario Berinde ar putea ieși din penitenciar! Urmează comisa de eliberare + Noi informații în cazul crimei din Cenei
Știri
Tatăl lui Mario Berinde ar putea ieși din penitenciar! Urmează comisa de eliberare + Noi informații în cazul…
Pro TV, achiziție nouă, după ce l-a pus pe liber pe Cătălin Măruță! Fanii pot vedea totul pe VOYO
Știri
Pro TV, achiziție nouă, după ce l-a pus pe liber pe Cătălin Măruță! Fanii pot vedea totul pe…
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Adevarul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027
Digi24
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie,...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
Digi 24
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi...
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori
Digi24
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori
Noile cărți de identitate electronice creează probleme pentru STB: călătorii fără bilet scapă de amenzi
Promotor.ro
Noile cărți de identitate electronice creează probleme pentru STB: călătorii fără bilet scapă de amenzi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
go4it.ro
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tatăl lui Mario Berinde ar putea ieși din penitenciar! Urmează comisa de eliberare + Noi informații ...
Tatăl lui Mario Berinde ar putea ieși din penitenciar! Urmează comisa de eliberare + Noi informații în cazul crimei din Cenei
Pro TV, achiziție nouă, după ce l-a pus pe liber pe Cătălin Măruță! Fanii pot vedea totul pe VOYO
Pro TV, achiziție nouă, după ce l-a pus pe liber pe Cătălin Măruță! Fanii pot vedea totul pe VOYO
Încă o lovitură pentru Pro TV, după plecarea lui Cătălin Măruță. Momentul cheie în care totul ...
Încă o lovitură pentru Pro TV, după plecarea lui Cătălin Măruță. Momentul cheie în care totul s-a năruit
Amantlâc la Desafio. Ian a „marcat” la Delia la Desafio, dar are iubită acasă
Amantlâc la Desafio. Ian a „marcat” la Delia la Desafio, dar are iubită acasă
Fata cu delfinii” din viața lui Sebastian Mailat: povestea de dragoste care l-a însoțit pe fotbalist ...
Fata cu delfinii” din viața lui Sebastian Mailat: povestea de dragoste care l-a însoțit pe fotbalist în carieră, de la Timișoara la Seul și Botoșani
De ce atât de multe logo-uri sunt roșii: explicația științifică din spatele culorii care ne face ...
De ce atât de multe logo-uri sunt roșii: explicația științifică din spatele culorii care ne face să cumpărăm
Vezi toate știrile
×