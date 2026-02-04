Acasă » Știri » Delia Salchievici, dezvăluiri neașteptate despre sărutul cu Ian la Desafio: Aventura. A spus-o în direct, la TV: ”E băiat bun”

De: Andreea Stăncescu 04/02/2026 | 21:29
Ce a spus Delia Salchievici despre sărutul dintre ea și Ian

Delia Salchievici a vorbit deschis despre ce s-a întâmplat între ea și Ian la „Desafio: Aventura”, clarificând contextul momentelor de apropiere dintre ei. Artista a explicat că gesturile lor, deși au părut intime, nu implică planuri de viitor și se încadrează într-un cadru de prietenie.

Se pare că romantismul și-a făcut loc la „Desafio: Aventura”. În ultimele ediții, Delia Salchievici și Ian au fost tot mai apropiați, petrecând mult timp împreună. Relația lor a cunoscut însă și un moment mai intim. Cei doi au dormit îmbrățișați și ținându-se de mână, iar după ce tânăra a fost eliminată din competiție, s-au sărutat în văzul tuturor.

Fosta concurentă a explicat că între ei nu există altceva decât prietenie și că gestul a fost un moment izolat, fără planuri de viitor. Ea a descris experiența ca fiind un „pupic de junglă”, subliniind că Ian nu este genul ei și că nu intenționează să continue ceva după încheierea concursului.

„Aventura Desafio mi-a plăcut maxim.
Ideea e că ce se întâmplă în Thailanda rămâne în Thailanda. A fost un caz izolat, one time.
Ne apropiasem ca prieteni. Am fost niște prieteni care s-au pupat.
E băiat bun, nu am nimic negativ de spus la adresa lui.
Asta e o chestie care nu a intrat la montaj. Eu am menționat de acolo că el nu este genul meu și nu-l consider un bărbat potrivit pentru mine. Din toate sensurile.
Nu este ceva ce vreunul dintre noi se gândea că va continua după Desafio.
A fost un pupic de junglă”, a povestit Delia Salchievici.

Delia Salchievici a povestit că experiența „Desafio: Aventura” a fost o adevărată provocare pentru ea, care i-a arătat cât de rezistentă poate fi. Ea a mărturisit că înainte de concurs se considera firavă, însă condițiile dificile și provocările prin care a trecut i-au demonstrat că poate să facă față oricărei situații.

„Eu mă consideram destul de finuță, de firavă înainte să ajung în Desafio. Și acolo, când am văzut în ce condiții am fost capabilă să stau, fără probleme, pentru că aveam zâmbetul pe buze în fiecare zi, mi-am dovedit mie că pot să rezist. Cumva, am simțit gustul aventurilor de genul”, a mai spus fosta concurentă.

