Acasă » Știri » Iuliana Marciuc, dezvăluiri despre scandalul momentului la Eurovision: ”Nu comentez valoarea vocală a Andreei Bălan”

Iuliana Marciuc, dezvăluiri despre scandalul momentului la Eurovision: ”Nu comentez valoarea vocală a Andreei Bălan”

De: Simona Vlad 04/02/2026 | 22:29
Scandal cu ecou în culisele Eurovision România. După ce Mihai Trăistariu a criticat componența juriului și a pus sub semnul întrebării prezența Andreei Bălan, Iuliana Marciuc a intrat în direct la Dan Capatos Show pentru a lămuri situația. CANCAN.ro are toate discuția în exclusivitate!

Șefa Eurovision România a explicat că noua formulă de juriu nu este deloc întâmplătoare. Din contră. Spune că a fost făcută după o analiză atentă a pieței muzicale internaționale, tocmai pentru a aduce un suflu nou competiției. Vezi aici emisiunea integrală!

Marciuc a punctat că unul dintre producătorii selectați are legături directe cu actuala ediție Eurovision, fiind implicat în proiecte internaționale importante. Mesajul a fost clar: experiența contează, iar criteriile nu au fost alese „după ureche”.

Cât despre Andreea Bălan, subiectul cel mai fierbinte al discuției, Iuliana Marciuc a fost tranșantă. Consideră că artista are experiență în zona de show și că acest aspect este relevant într-o competiție în care spectacolul cântărește greu.

În același timp, șefa Eurovision România s-a declarat dezamăgită de retragerea lui Trăistariu din competiție, susținând că se anunța „o luptă foarte frumoasă” și că procesul de selecție a fost transparent încă din faza înscrierilor.

Iuliana Marciuc: ”Mihai a fost prea dur la adresa Andreei Bălan”

„Nu comentez valoarea vocală a Andreei Bălan, pentru că nu îmi permit. Și mie mi se pare că Mihai a fost puțin prea dur, și ca băiat față de o fată, și ca de la bărbat la femeie, și ca de la coleg la colegă. Faptul că ea este prezentă în juriu ca una dintre cele mai bune realizatoare de show-uri de la Sala Palatului, de unde mai realizează ea show-uri, eu zic că a îndreptățit-o să fie membru al juriului. Îmi pare deosebit de rău că Mihai a renunțat la o luptă care se anunța foarte frumoasă. Membrii juriului se anunță înainte de a se finaliza înscrierile, ca lumea să vadă exact componența și transparența. Unii se înscriu probabil și în funcție de criteriul jurizării. Multitudinea de tineri care au revenit la televiziune în acest an se datorează și acestui juriu.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

