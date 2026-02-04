Denise Rifai demolează concurența cu proiectul secret de la Antena 1. După luni de negocieri, s-a produs transferul care schimbă topul audiențelor

Denise Rifai are planuri mari și vrea să de lovitura la Antene, după ce a plecat de la Kanal D. Prezentatoarea a tatonat terenul ceva vreme, iar speculațiile despre o posibilă mutare au existat încă de anul trecut, de la începutul lunii decembrie. Acum însă lucrurile încep să prindă contur, iar Denise Rifai vine cu forțe proaspete, ca să rupă audiențele. CANCAN.RO are detalii!

După luni întregi de zvonuri, negocieri discrete și așteptări tensionate, piesele s-au așezat, în sfârșit, pe tabla mare a televiziunii. Denise Rifai se pregătește să revină în forță pe micile ecrane, de această dată la Antene, într-un proiect care are toate șansele să dea peste cap calculele de audiență. CANCAN.RO a aflat încă din luna decembrie a anului trecut detalii, atunci când a surprins-o pe Denise Rifai cu o prietenă, mai exact, soția lui Tavi Caragea, iar în trecut a fost secretara lui Bogdan Nicolae Buzăianu, denumit „cel mai deștept băiat din Energie” și cel care ar fi orchestrat jaful de la Hidroelectrica. (MAI MULTE DETALII AICI).

La vremea aceea, cele două au ieșit la Osho și au avut discuții intense, au abordat mai multe subiecte, așa cum ne spuneau sursele noastre. Printre altele, s-a adus în discuție și o eventuală mutare a prezentatoarei la Antene. Plecarea de la Kanal D nu a fost una ușoară. Vorbim despre trustul în care Denise Rifai și-a pus amprenta decisiv, construind, practic, un brand jurnalistic solid și o emisiune care a devenit reper. Tocmai de aceea, mutarea ei nu este doar un transfer, ci o mișcare bine gândită dinainte, care promite rezultate spectaculoase.

Denise Rifai e pregătită să zdruncine ierarhiile de audiență la Antene

Denise Rifai nu s-a lăsat convinsă cu ușurință, a fost adusă cu greu de la Kanal D, iar după negocieri, calcule și răbdare, astrele s-au aliniat într-un mod favorabil pentru Antene. Prezentatoarea a decis că e momentul să lase în urmă un proiect pe care l-a ridicat de la zero și să accepte o nouă provocare majoră, căreia cu siguranță îi va face față cu brio. Cel mai probabil, noua emisiune va fi difuzată în prime time, un interval unde, până acum, Antenele nu au reușit să găsească formula câștigătoare.

După eșecul cu emisiunea Mihaelei Tatu, „În direct cu România”, și proiectul „Survivor: Povești din junglă”, cu Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu a fost scos din grila de programe, ambele fiind difuzate pe același tronson, 18:00 – 20:00. Probabil emisiunea lui Denise Rifai va fi difuzată tot în prime time, iar prezentatoarea intră în scenă cu forțe proaspete, experiență solidă și un stil care nu lasă pe nimeni indiferent. Mișcarea e logică, atunci când nimic nu a funcționat, aduci un nume care știe să facă televiziune cu impact. Miza pare să fie uriașă nu doar pentru Antene, care caută de mult timp să zdruncine ierarhiile de audiență, ci și pentru Denise Rifai, aflată într-un moment cheie al carierei. Cu un capital de imagine puternic și cu o relație specială cu publicul, prezentatoarea are toate atuurile pentru a transforma acest proiect într-un fenomen.

CITEȘTE ȘI – Denise Rifai așteaptă oferta de la A3 la o șuetă între patru ochi. Prinde contur mutarea anului în televiziune?!

NU RATA – Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.