Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!”

De: David Ioan 02/02/2026 | 17:07
Denise Rifai, una dintre cele mai cunoscute prezențe din televiziunea românească, face un pas important în cariera sa, părăsind Kanal D, unde prezenta emisiunea „40 de întrebări”.

Mutarea reprezintă una dintre cele mai vizibile schimbări din peisajul TV al începutului de an și marchează intrarea realizatoarei într-o nouă etapă profesională.

Cu o experiență solidă în jurnalism și producție TV, Denise Rifai s-a remarcat prin stilul direct, întrebările ferme și capacitatea de a crea formate care au atras constant atenția publicului.

De-a lungul anilor, prezentatorea şi-a construit o identitate profesională puternică, fiind apreciată pentru modul în care a reușit să se reinventeze și să aducă în fața telespectatorilor invitați relevanți și subiecte de actualitate.

Acum, Denise Rifai se pregătește pentru un nou proiect în cadrul Antena Group, mai exact un format care urmează să fie dezvoltat împreună cu o echipă de producție coordonată de Emilia Vlad.

Potrivit informațiilor oficiale, noua emisiune se află în pregătire și va fi lansată în perioada următoare, promițând un conținut adaptat la interesele publicului și o abordare proaspătă. Deși detaliile despre format nu au fost încă dezvăluite, producătorii anunță un proiect cu elemente noi, construit în jurul stilului caracteristic al lui Denise Rifai.

Înainte de începerea filmărilor, realizatoarea a transmis un mesaj în care explică motivele acestei schimbări profesionale și așteptările pe care le are de la noua colaborare:

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată, la Antena 1!”

