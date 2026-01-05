Acasă » Exclusiv » Denise Rifai a făcut parada modei printre gogonele. Stilul nu ia pauză nici la piață

De: Paul Hangerli 05/01/2026 | 23:20
CANCAN.RO a surprins-o pe Denise Rifai într-o ipostază cât se poate de relaxată, dar extrem de atent studiată din punct de vedere vestimentar. Vedeta Kanal D a ieșit la cumpărături în zona de nord a Capitalei, semn clar că mesele de sărbători nu și-au pus amprenta asupra siluetei sale, sau, în orice caz, nu se vede nimic suspect. Denise pare în formă maximă și, dacă ar fi să judecăm după ținută, gata oricând să defileze, nu doar să facă piața. 

Prima oprire a fost la cofetărie, acolo unde prezentatoarea TV a simțit nevoia de „ceva dulce”. Și, sincer, la vremea mohorâtă de afară, cine ar putea să o condamne? Poate se pregătește de Sfântul Ion, poate doar și-a dorit un mic răsfăț. Cert este că Denise a ales să îndulcească ziua, păstrându-și însă reputația de femeie disciplinată.

Denise Rifai a mers la cofetărie

După incursiunea dulce, Rifai a trecut la lucruri serioase și a mers direct la piață. Nu se știe exact ce avea pe listă, dar, cunoscând zvonurile care o leagă de Dan Alexa, nu ar fi exclus ca în sacoșe să fi ajuns și ceva zarzavat pentru o ciorbiță sănătoasă. Surpriza? Denise nu a plecat singură cu plasele: un admirator spontan, nimeni altul decât domnul de la taraba de murături, s-a oferit galant să o ajute să ducă cumpărăturile până la mașină. Cavalerismul încă există, chiar și printre borcane de gogonele.

Denise Rifai schimbă ținutele în funcție de locație

Detaliul care nu le-a scăpat reporterilor noștri a fost, desigur, apariția vestimentară. Denise Rifai era echipată ca pentru o adevărată paradă a modei urbane: cizme lungi din piele neagră, pantaloni negri, bluză neagră, o geacă scurtă gri și, peste toate, o vestă lungă de blană care completa perfect look-ul sofisticat. Un mix de eleganță, atitudine și siguranță de sine.

Apoi s-a dus la piață, dar a schimbat și accesoriul de pe cap înainte

Interesant este și jocul accesoriilor. La cofetărie, Denise a purtat o căciuliță statement, cu un voal fin, inspirat parcă din moda anilor ’30, un detaliu care i-a dat un aer misterios și boem. Ajunsă la piață, însă, vedeta a schimbat registrul: a renunțat la căciula cu voal, probabil ca să nu-l intimideze pe domnul de la murături, și a ales un șal bej, simplu, cu accente orientale, care a trimis subtil la originile tatălui său iordanian.

Denise Rifai rămâne una dintre cele mai vizibile figuri din media românească, fie că este în platoul emisiunii „40 de întrebări”, fie că își face cumpărăturile de zi cu zi. Cu un stil personal bine definit și o atitudine sigură pe sine, prezentatoarea demonstrează încă o dată că poate transforma și o ieșire banală la piață într-un mic spectacol de imagine. Iar dacă zvonurile din viața personală se confirmă sau nu, un lucru e cert: Denise Rifai știe să fie în centrul atenției fără să facă nici cel mai mic efort.

