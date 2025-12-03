Denise Rifai, pregătește lista cu 40 de întrebări! Ce seară pentru Dan Alexa: cu 3 femei la masă + vizită surpriză de la fosta soție!

Dan Alexa are o viață socială mai mult decât activă! CANCAN.RO l-a surprins la Trattoria Il Calcio împreună cu… Denise Rifai, stai jos, să nu-ți vină rău… trei femei! Avem imagini întrucâtva interesante, mai ales dacă ești iubita lui Dan, însă antrenorul nu pare să facă nimic nasol, e băiat bun, zâmbește frumos și intens, pare bine-crescut. Pozele sunt frumoase, cum e și el, cum sunt și doamnele.

Dar despre ce doamne e vorba? Le-am identificat pe stilista Olga Barcari și Ana Maria Tănasie, jucătoare de handbal, o sportivă cu o alură foarte atletică. Pe lângă ele, o doamnă misterioasă, care a venit probabil să le țină de vorbă pe fete, să nu obosească Dan Alexa prea tare. El e deosebit de galant.

Nu e nimic dubios la o ieșire la masă, sau la o discuție în patru, probabil pe business, pe proiecte de anvergură. Cele trei doamne se simt bine una în compania celeilalte, nu apar fricțiuni inutile, iar Dan Alexa este un gentleman absolut. Drept dovadă Olga Barcari l-a și pozat și l-a postat pe contul ei de Instagram, atât de tare a impresionat-o cu politețea lui.

Și nu e nimic dubios, stați liniștiți, că fiecare pleacă la treaba lui cu propria mașină, la final. Ca să fim bine înțeleși.

Între timp, pe la șueta de la Il Calcio apare și fosta soție a lui Dan Alexa, să preia copilul, care fusese cu tatăl său în ziua respectivă.

Sunt într-adevăr multe lucruri de gestionat pentru Denise Rifai, iubita lui Dan Alexa, în această galerie foto. Și e cu atât mai greu cu cât zvonurile sunt că Denise e cam geloasă. Deși în ultimul timp Denise încearcă să strângă lesa (la figurat, firește, n-am văzut nimic la gâtul lui Dan). În sensul ăsta au și mers la Constanța la un botez, pentru că Dan trebuie să înțeleagă că Denise are gânduri serioase cu el.

Dar nu e exclus ca după ce vede pozele Denise să-i pregătească lui Dan Alexa o serie de 40 de întrebări cu Denise Rifai. Cum ar suna rafala de întrebări? Vedeți mai jos câteva care sigur n-ar lipsi:

Iubitul meu, cine erau Motanele Încălțate și de când ești pasionat de asemenea desene animate, că nu te-am văzut să te uiți la Duck TV?

Dan, ai fost acolo la ora la care mi-ai dat cu seen la al 28-lea cu caps ”UNDE EȘTI???” pe care ți le-am trimis în ziua respectivă?

Dan, iubitule, păreai foarte fericit în aceste imagini. Ați avut happy hour, sau happy end, sau cum?

Am văzut reflexia unui chip de femeie în furculița ta. Poți elabora, sau trebuie să apelez la detectivi particulari?

Poți să-mi spui cât a fost scorul la meciul care rula la televizor acolo și cine a înscris golurile, respectiv în ce minut, sau te uitai în decolteul cuiva?

Miroși a parfumul ăla al nostru. De când te dai cu el pentru ”o pizza și cam atât”, cum ai zis mai devreme?

Ați comandat și desert, sau care din ele a fost desertul, Dan?

Dan, mă iubești mai mult decât orice, și dacă da, cum o mai cheamă pe această ”orice”?

Știu cât de mult ții ca între noi să existe doar adevăr. Ești de acord să faci un test cu aparatul poligraf pe care îl am întâmplător la mine acum?

Dan, având în vedere situația, ai fi dispus să porți o brățară de monitorizare, cu microfon și cameră video pe care să le pot activa doar eu, de la distanță, când doresc eu?

Cât de frecvent zâmbești altor femei pe stradă?

Ai cerut Instagramul chelneriței acum sau cu altă ocazie?

Ați plecat cu mașini diferite, dar pot să văd și eu istoricul destinațiilor? Poate coincid?

Dacă eu aș ieși cu trei bărbați la restaurant, crezi că ar fi ok să-mi iau și papanași?

Spui că n-a fost nimic între tine și ele, dar între ele și tine a fost?

Ai lăsat bacșiș mare, sau le-ai impresionat altfel? Și dacă da, cum, Dan?

Despre ce ați vorbit la Il Calcio? Despre mine? Despre noi? Despre voi? Ai 30 de secunde. Tic tac.

