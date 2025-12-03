Denise Rifai, pregătește lista cu 40 de întrebări! Ce seară pentru Dan Alexa: cu 3 femei la masă + vizită surpriză de la fosta soție!

Dan Alexa are o viață socială mai mult decât activă! CANCAN.RO l-a surprins la Trattoria Il Calcio împreună cu… Denise Rifai, stai jos, să nu-ți vină rău… trei femei! Avem imagini întrucâtva interesante, mai ales dacă ești iubita lui Dan, însă antrenorul nu pare să facă nimic nasol, e băiat bun, zâmbește frumos și intens, pare bine-crescut. Pozele sunt frumoase, cum e și el, cum sunt și doamnele.
Dar despre ce doamne e vorba? Le-am identificat pe stilista Olga Barcari și Ana Maria Tănasie, jucătoare de handbal, o sportivă cu o alură foarte atletică. Pe lângă ele, o doamnă misterioasă, care a venit probabil să le țină de vorbă pe fete, să nu obosească Dan Alexa prea tare. El e deosebit de galant.
Nu e nimic dubios la o ieșire la masă, sau la o discuție în patru, probabil pe business, pe proiecte de anvergură. Cele trei doamne se simt bine una în compania celeilalte, nu apar fricțiuni inutile, iar Dan Alexa este un gentleman absolut. Drept dovadă Olga Barcari l-a și pozat și l-a postat pe contul ei de Instagram, atât de tare a impresionat-o cu politețea lui.
Și nu e nimic dubios, stați liniștiți, că fiecare pleacă la treaba lui cu propria mașină, la final. Ca să fim bine înțeleși.
Între timp, pe la șueta de la Il Calcio apare și fosta soție a lui Dan Alexa, să preia copilul, care fusese cu tatăl său în ziua respectivă.
Sunt într-adevăr multe lucruri de gestionat pentru Denise Rifai, iubita lui Dan Alexa, în această galerie foto. Și e cu atât mai greu cu cât zvonurile sunt că Denise e cam geloasă. Deși în ultimul timp Denise încearcă să strângă lesa (la figurat, firește, n-am văzut nimic la gâtul lui Dan). În sensul ăsta au și mers la Constanța la un botez, pentru că Dan trebuie să înțeleagă că Denise are gânduri serioase cu el.
Dar nu e exclus ca după ce vede pozele Denise să-i pregătească lui Dan Alexa o serie de 40 de întrebări cu Denise Rifai. Cum ar suna rafala de întrebări? Vedeți mai jos câteva care sigur n-ar lipsi:
CITEȘTE ȘI: Celebrul antrenor se mișcă repede după divorț! Dan Alexa + Denise Rifai = LOVE
NU RATA: Imagini nedifuzate de Antena 1: Mângâieri „interzise” între Alina Pușcău și Dan Alexa la Asia Express 2025
Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.