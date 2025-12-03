Acasă » Exclusiv » Denise Rifai, pregătește lista cu 40 de întrebări! Ce seară pentru Dan Alexa: cu 3 femei la masă + vizită surpriză de la fosta soție!

Denise Rifai, pregătește lista cu 40 de întrebări! Ce seară pentru Dan Alexa: cu 3 femei la masă + vizită surpriză de la fosta soție!

De: Adrian Vâlceanu 03/12/2025 | 22:50
Denise Rifai, pregătește lista cu 40 de întrebări! Ce seară pentru Dan Alexa: cu 3 femei la masă + vizită surpriză de la fosta soție!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Dan Alexa are o viață socială mai mult decât activă! CANCAN.RO l-a surprins la Trattoria Il Calcio împreună cu… Denise Rifai, stai jos, să nu-ți vină rău… trei femei! Avem imagini întrucâtva interesante, mai ales dacă ești iubita lui Dan, însă antrenorul nu pare să facă nimic nasol, e băiat bun, zâmbește frumos și intens, pare bine-crescut. Pozele sunt frumoase, cum e și el, cum sunt și doamnele.

Dar despre ce doamne e vorba? Le-am identificat pe stilista Olga Barcari și Ana Maria Tănasie, jucătoare de handbal, o sportivă cu o alură foarte atletică. Pe lângă ele, o doamnă misterioasă, care a venit probabil să le țină de vorbă pe fete, să nu obosească Dan Alexa prea tare. El e deosebit de galant.

Nu e nimic dubios la o ieșire la masă, sau la o discuție în patru, probabil pe business, pe proiecte de anvergură. Cele trei doamne se simt bine una în compania celeilalte, nu apar fricțiuni inutile, iar Dan Alexa este un gentleman absolut. Drept dovadă Olga Barcari l-a și pozat și l-a postat pe contul ei de Instagram, atât de tare a impresionat-o cu politețea lui.

La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi
La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Dan Alexa o îmbrățișează pe Olga Barcari

Și nu e nimic dubios, stați liniștiți, că fiecare pleacă la treaba lui cu propria mașină, la final. Ca să fim bine înțeleși.

Între timp, pe la șueta de la Il Calcio apare și fosta soție a lui Dan Alexa, să preia copilul, care fusese cu tatăl său în ziua respectivă.

Sunt într-adevăr multe lucruri de gestionat pentru Denise Rifai, iubita lui Dan Alexa, în această galerie foto. Și e cu atât mai greu cu cât zvonurile sunt că Denise e cam geloasă. Deși în ultimul timp Denise încearcă să strângă lesa (la figurat, firește, n-am văzut nimic la gâtul lui Dan). În sensul ăsta au și mers la Constanța la un botez, pentru că Dan trebuie să înțeleagă că Denise are gânduri serioase cu el.

Denise Rifai și Dan Alexa, zâmbitori
Denise Rifai și Dan Alexa, zâmbitori

Dar nu e exclus ca după ce vede pozele Denise să-i pregătească lui Dan Alexa o serie de 40 de întrebări cu Denise Rifai. Cum ar suna rafala de întrebări? Vedeți mai jos câteva care sigur n-ar lipsi:

  • Iubitul meu, cine erau Motanele Încălțate și de când ești pasionat de asemenea desene animate, că nu te-am văzut să te uiți la Duck TV?
  • Dan, ai fost acolo la ora la care mi-ai dat cu seen la al 28-lea cu caps ”UNDE EȘTI???” pe care ți le-am trimis în ziua respectivă?
  • Dan, iubitule, păreai foarte fericit în aceste imagini. Ați avut happy hour, sau happy end, sau cum?
  • Am văzut reflexia unui chip de femeie în furculița ta. Poți elabora, sau trebuie să apelez la detectivi particulari?
  • Poți să-mi spui cât a fost scorul la meciul care rula la televizor acolo și cine a înscris golurile, respectiv în ce minut, sau te uitai în decolteul cuiva?
  • Miroși a parfumul ăla al nostru. De când te dai cu el pentru ”o pizza și cam atât”, cum ai zis mai devreme?
  • Ați comandat și desert, sau care din ele a fost desertul, Dan?
  • Dan, mă iubești mai mult decât orice, și dacă da, cum o mai cheamă pe această ”orice”?
  • Știu cât de mult ții ca între noi să existe doar adevăr. Ești de acord să faci un test cu aparatul poligraf pe care îl am întâmplător la mine acum?
  • Dan, având în vedere situația, ai fi dispus să porți o brățară de monitorizare, cu microfon și cameră video pe care să le pot activa doar eu, de la distanță, când doresc eu?
  • Cât de frecvent zâmbești altor femei pe stradă?
  • Ai cerut Instagramul chelneriței acum sau cu altă ocazie?
  • Ați plecat cu mașini diferite, dar pot să văd și eu istoricul destinațiilor? Poate coincid?
  • Dacă eu aș ieși cu trei bărbați la restaurant, crezi că ar fi ok să-mi iau și papanași?
  • Spui că n-a fost nimic între tine și ele, dar între ele și tine a fost?
  • Ai lăsat bacșiș mare, sau le-ai impresionat altfel? Și dacă da, cum, Dan?
  • Despre ce ați vorbit la Il Calcio? Despre mine? Despre noi? Despre voi? Ai 30 de secunde. Tic tac.

CITEȘTE ȘI: Celebrul antrenor se mișcă repede după divorț! Dan Alexa + Denise Rifai = LOVE

NU RATA: Imagini nedifuzate de Antena 1: Mângâieri „interzise” între Alina Pușcău și Dan Alexa la Asia Express 2025

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Babasha și-a „potolit” viciul la Grano. S-a îmbrăcat cu ce a nimerit și a ieșit din casă
Exclusiv
Babasha și-a „potolit” viciul la Grano. S-a îmbrăcat cu ce a nimerit și a ieșit din casă
Divorț cu scandal, ordine de protecție și acuzații grave. Artista detonează adevărul! Ce i-au făcut EX-ul și socrii ei
Exclusiv
Divorț cu scandal, ordine de protecție și acuzații grave. Artista detonează adevărul! Ce i-au făcut EX-ul și socrii ei
Horoscop 4 decembrie 2025: Atenție la relațiile personale. Două zodii vor surprinde cu decizii neașteptate
Mediafax
Horoscop 4 decembrie 2025: Atenție la relațiile personale. Două zodii vor surprinde cu...
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă amenințate de AI
Gandul.ro
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Orașul european care îți dă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună
Adevarul
Orașul european care îți dă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la...
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a...
Noi imagini cu femeia care a atras toate privirile la parada de Ziua Națională. Are o colecție impresionantă de pălării
Mediafax
Noi imagini cu femeia care a atras toate privirile la parada de Ziua...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui...
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez -...
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă amenințate de AI
Gandul.ro
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce riscă Adrian Corduneanu după ce a fost acuzat că a bătut un bărbat. Interlopul s-a predat singur ...
Ce riscă Adrian Corduneanu după ce a fost acuzat că a bătut un bărbat. Interlopul s-a predat singur la Poliție!
Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după scandalul cu fostul: ”Ne-am mutat ...
Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după scandalul cu fostul: ”Ne-am mutat deja împreună”
O tânără însărcinată a murit subit după ce a mâncat o porție de cartofi prăjiți. Avea doar 22 de ani!
O tânără însărcinată a murit subit după ce a mâncat o porție de cartofi prăjiți. Avea doar 22 de ani!
Babasha și-a „potolit” viciul la Grano. S-a îmbrăcat cu ce a nimerit și a ieșit din casă
Babasha și-a „potolit” viciul la Grano. S-a îmbrăcat cu ce a nimerit și a ieșit din casă
Primele imagini de pe insula privată a lui Jeffrey Epstein, acolo unde aveau loc celebrele petreceri ...
Primele imagini de pe insula privată a lui Jeffrey Epstein, acolo unde aveau loc celebrele petreceri controversate
Afacerea secretă a celui mai valoros fotbalist român! Radu Drăgușin și-a investit salariul de 3 ...
Afacerea secretă a celui mai valoros fotbalist român! Radu Drăgușin și-a investit salariul de 3 mil € unde nimeni nu se aștepta
Vezi toate știrile
×