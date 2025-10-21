Imagini nedifuzate de Antena 1: Mângâieri „interzise” între Alina Pușcău și Dan Alexa la Asia Express 2025

Mângâieri „interzise” între Alina Pușcău și Dan Alexa la Asia Express 2025! Actrița de la Hollywood a povestit ce s-a întâmplat între ea și antrenor atunci când au făcut schimb de echipe și au dormit împreună. Află, în articol, ce imagini nu au fost difuzate la TV!

Fanii show-ului Asia Express au avut parte de mai multe momente neașteptate până acum. În stage-ul cu numărul 4 al emisiunii de la Antena 1, echipele s-au schimbat pentru o zi. În timp ce Cristina Postu a plecat în cursă cu Ștefan Floroaica, colega ei a ajuns alături de Dan Alexa, unul dintre câștigătorii sezonului. Alina Pușcău a fost nevoită chiar să doarmă în același pat cu fostul fotbalist, aspect care a ridicat multe sprâncene în rândul telespectatorilor.

Ce s-a întâmplat între Alina Pușcău și Dan Alexa la Asia Express 2025

Zilele trecute, Alina Pușcău și colega ei de la Asia Express, Cristina Postu au participat la un podcast, unde au povestit despre parcursul lor pe Drumul Eroilor. La un moment dat, au fost întrebate despre momentul în care au schimbat echipele.

Modelul a ajuns să concureze alături de Dan Alexa, iar unele scene dintre cei doi au ridicat semne de întrebare. Mai exact, la un moment dat, în timp ce se aflau într-o mașină, Alina Pușcău a început să îl mângâie pe fostul fotbalist. Acum, actrița a povestit ce s-a întâmplat, de fapt. Nu s-a difuzat totul la televizor.

„Ei n-au dat faza asta la TV! Ne-au dat niște cuvinte și eu credeam că o să fie o piesă de teatru. De aia l-am mângâiat pe păr și pe față. Dar nu au dat asta! Au dat la TV doar când puneam mâna pe părul lui”, a povestit Alina Pușcău în cadrul podcastului Colegi de Cameră, al celebrilor Cătălin Bordea si Nelu Cortea.

Concurenta de la Asia Express a povestit și cum a decurs seara în care a dormit alături de Dan Alexa. Alina Pușcău s-a îmbrăcat într-un furou negru și l-a avertizat pe fostul fotbalist să nu se apropie de ea. Discuțiile dintre cei doi au durat până târziu în noapte.

„M-am schimbat în furou negru și m-am băgat într-un cearceaf de la sacul de dormit. I-am spus lui Dan: ‘Să nu mă atingi, să nu vii lângă mine că eu te bat’. El a zis: ‘Nu, sora mea’. Eu nu am dormit niciodată în pat cu un bărbat, dacă nu a fost prietenul meu sau dacă nu am avut ceva intim cu el. Eu așa sunt pentru că e vorba de energie. Îți dai seama că a fost foarte greu pentru mine să accept. Toată noaptea am vorbit cu Alexa că eu de ce nu sunt căsătorită și nu am copil până acum. Nu a fost să fie pentru mine până acum și chiar m-am ocupat de carieră. M-a ținut până la 2 noaptea că nu înțelegea”, a mai spus actrița de la Hollywood.

