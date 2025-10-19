Cum au câștigat Dan Alexa și Gabi Tamaș finala Asia Express 2025, de fapt. Câți bani au primit de la Antena 1

Sezonul 8 Asia Express este în plină desfășurare, iar telespectatorii urmăresc cu interes echipele ce au rămas încă în competiție. Însă, filmările au avut loc în urmă cu ceva timp, iar câștigătorii au fost aflați. Cei care au reușit să pună mâna pe marele premiu sunt Gabi Tamaș și Dan Alexa. Cum au reușit cei doi să câștige marea finală și cu câți bani s-au întors acasă?

Asia Express este unul dintre cele mai dure show-uri de aventură din România, iar și în acest an nouă echipe de curajoși s-au aliniat la start. Acestea au avut de parcurs un traseu dificil pe Drumul Erorilor și doar cei mai buni au ajuns până la final. Ultima etapă a competiției a fost jucată de două echipe puternice.

Cum au câștigat Dan Alexa și Gabi Tamaș finala Asia Express 2025

Filmările Asia Express s-au încheiat în urmă cu câteva luni, iar marii câștigători ai sezonului 8 au fost aflați. Ei bine, de această dată, finala s-a jucat între echipele formate din Alexandru Ion – Ștefan Floroaica și Gabi Tamaș – Dan Alexa. Cei patru s-au înfruntat într-o cursă contra cronometru dură și au avut de trecut numeroase probe.

Însă, în cele din urmă, cei care au reușit să ajungă primii la Irina Fodor au fost cei doi sportivi. Aceștia au reușit să le ia fața echipei actorilor și să își adjudece marele premiu de 30.000 de euro. Cei doi au rezistat până la finalul competiției și se întorc acasă cu buzunarele pline. Au făcut o mică avere la Asia Express.

Pe lângă faptul că au câștigat marele premiu în valoare de 30.000 de euro, Gabi Tamaș și Dan Alexa au mai făcut bani frumoși și în timpul competiției câștigând mai multe amulete. De asemenea, aceștia au fost plătiți foarte bine pentru fiecare săptămână de competiție, așa că la final s-au ales cu o mică avere de la Asia Express.

Mai exact, după toate câte au îndurat, la final Gabi Tamaș și Dan Alexa s-au ales fiecare cu câte 56.500 de euro, potrivit fanatik.ro. Suma este una impresionantă și răsplătește din plin eforturile pe care concurenții le-au depus. Cei doi au reușit să parcură întreg traseul de 4.000 de kilometri, iar în drumul lor au străbătut trei țări: Vietnam, Filipine și, în premieră, Coreea de Sud.

