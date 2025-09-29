Competiția Asia Express este în plină desfășurare, iar echipele de curajoși deja au făcut cunoștință cu provocările grele de pe Drumul Eroilor. Printre concurenții din acest an se numără și Gabi Tamaș, un nume cunoscut în lumea fotbalului. Acesta face echipă cu Dan Alexa, însă puțin știu un anumit detaliu despre el. Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș. Ce scrie în buletinul concurentului de la Asia Express 2025 este diferit de ce știe toată lumea.

Noul sezon Asia Express marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar marea finală va avea loc în spectaculosul Seul. Însă, până atunci concurenții trebuie să facă fața la numeroase provocări și să se descurce fătă telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar. Printre curajoșii sezonului se numără și Gabi Tamaș.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș

Gabi Tamaș și Dan Alexa au făcut echipă pentru Asia Express. Cei doi se cunosc de multă vreme, fapt ce îi ajută să formeze o echipă unită. Aceștia au atras imediat atenția publicului, însă puțini sunt cei care știu cum îl cheamă, de fapt, pe fostul fotbalist.

Se pare că numele de familie al acestuia, cel pe care îl cunoaște publicul, nu este cel corect. Din cauza originii sale maghiare, acesta se scrie diferit. În urmă cu ceva timp, concurentul Asia Express explica faptul că numele său de familie provine din maghiară. Ceea ce înseamnă că trebuie scris „Tamas”, fără „ș”. Curios este însă și faptul că ambii săi părinți au numele scris cu „ș”, iar doar la el a fost trecut cu „s”.

„E nume maghiar. Păi, nu, e Tamas. Numai tata și cu mama sunt cu ș, cu sedilă. La mine nu, la mine e cu s. (n.r. tatăl lui) El a fost biatlonist… schi fond, biatlon… locul 10 la Jocurile Olimpice. Era tot din partea aia, Valea Strâmbă și acolo făceau schi fond. Valea Strâmbă e dincolo de Miercurea Ciuc”, declara Gabi Tamaș.

Mai mult, concurentul de la Asia Express are două prenume. Unul, cel cunoscut de toată lumea, Gabriel. În buletin, însă, mai figurează și prenumele Sebastian, astfel că numele său complet este Gabriel Sebastian Tamas.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au făcut accident la Asia Express 2025. Alexa n-a mai găsit frâna, iar Tamaș s-a lovit la cap

Ce a luat Gabi Tamaș în bagajul pentru Asia Express, special pentru Dan Alexa: „Am zis să fiu pregătit, să nu se enerveze”

Foto: Instagram