Gabi Tamaș și Dan Alexa au făcut accident la Asia Express 2025. Alexa n-a mai găsit frâna, iar Tamaș s-a lovit la cap

Momente de panică pentru Gabi Tamaș și Dan Alexa! Cei doi concurenți au fost implicați într-un accident chiar în timpul unei probe la Asia Express. Incidentul a fost extrem de tensionat în momentul în care Gabi Tamaș a fost la un pas să se rănească grav. Cum s-a întâmplat totul, vedeți în articol!

Cursa pentru ultima șansă le-a adus lui Gabi Tamaș și lui Dan Alexa emoții puternice. Cei doi au fost la un pas să se accidenteze grav, în timp ce manevrau o bicicletă de tip pedicab. Unul dintre concurenți s-a lovit la cap de acoperișul triciclului, iar acest incident a stârnit îngrijorare în timpul filmărilor.

Dan Alexa și Gabi Tamaș, accident în cursa pentru ultima șansă

La începutul probei, Irina Fodor le-a prezentat concurenților misiunea etapei, făcută să le testeze rezistența, dar și simțul umorului. Echipele care au intrat la cursa pentru ultima șansă au fost formate din Dan Alexa și Gabi Tamaș, Anda Adam și Joseph, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Cursa reprezenta o proba dificilă pe pedicab, o bicicletă special făcută pentru transportul pasagerilor. Deși la prima vedere, vehiculul părea inofensiv, manevrarea lui s-a transformat într-o provocare majoră, mai ales sub presiunea timpului și cu darurile pe care concurenții trebuia să le ducă la destinație.

Cei doi au manevrat un pedicabul cu două locuri, iar primul care s-a urcat să își testeze limitele a fost Gabi Tamaș. După puțin timp i-a cedat locul lui Dan Alexa. În timp ce proba se desfășura, Dan Alexa a pierdut controlul pedicabului și a virat brusc la ieșirea din piață fără să știe unde se afla frâna.

”Când mi-am dat eu seama că frâna este, de fapt, la picior… Au sărit și peștii, a sărit și Găbiță al meu! Nu am putut să fac dreapta! Am început să râd, mă lovisem la genunchi. Stăteam și râdeam singur”, a declarat Dan Alexa, la Asia Express.

În acel moment triciclul s-a izbit de o bordură, iar impactul a fost atât de puternic încât peștii transportați au sărit din vehicul, iar Gabi Tamaș s-a lovit la cap. Din fericire, această probă s-a terminat cu bine pentru cei doi concurenți, însă momentul a stârnit îngrijorare atât din partea echipei, cât și din partea celor prezenți.

