Andreea Bănică recunoaște, la 20 de ani de la destrămarea formației Exotic, că nu a părăsit trupa de bunăvoie, ci a fost dată afară. Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu, colegele ei de trupă, nu au mai vrut să cânte alături de ea, deși plecaseră la acest drum împreună și nimic nu părea să ducă la o ruptură.

Totul ar fi pornit de la Julia Chelaru, care își dorea să îl promoveze ca impresar pe soțul ei de atunci, Bogdan Jianu, deși de concertele lor se ocupa Lucian Mitrea, impresar, dar și soțul Andreei Bănică. Artista și Lucian Mitrea se știu din liceu și s-au căsătorit în anul 2008, timp în care au devenit părinții a doi copii, Sofia și Noah.

„Prima trupă s-a destrămat pentru că Julia era cu Bogdan, iubitul ei de atunci, care voia să fie impresarul nostru, deși Lucian era, deși ele l-au ales pe Lucian să ne fie impresar, eu niciodată n-am spus nimic, și-a devenit ulterior impresarul nostru, pentru că eu am pozat în revista renumită, practic toată țara m-a cunoscut, în toată splendoarea mea. Nu pot să spun că am fost mândră de treaba asta atunci, la momentul ăla. Am făcut-o strict pentru bani și am spus și am recunoscut.

Și vreau să spun că atunci s-a rupt ceva, pentru că eu am devenit foarte cunoscută, celebră, aveam concerte, datorită apariției mele, toată lumea voia să ne vadă, de fapt, nu neapărat să ne audă, dar să ne vadă că eram eu. Julia și Claudia n-au mai vrut să cânte alături de mine și au crezut că ele singure o să aibă mai mare succes, atunci când mă elimină pe mine. Și când am văzut că m-au dat afară… era într-o dimineață, eram în pat, cu multe mesaje pe telefon. Lumea îmi spunea să mă uit la TV. Mă întrebau ce am făcut, am plecat din Exotic”, a mărturisit Andreea Bănică, în cadrul unui podcast.

Andreea Bănică, dată afară din trupa Exotic

Solista susține că a izbucnit în lacrimi atunci când a aflat de la televizor că a părăsit trupa. Simțea că i s-a făcut o nedreptate, deoarece nu își dorise niciodată acest deznodământ.

„Am dat drumul la televizor și am văzut știrile, că practic eu am părăsit trupa, cum am părăsit-o? Dar ce-am făcut? Și am început să plâng. Am simțit că mi s-a făcut așa o nedreptate, înțelegi? Că eu am părăsit trupa, dar eu, de fapt, nu o părăsisem. Și în momentul ăla, plângând așa, mă uitam la Lucian. Aveam lacrimile șiroaie, n-am să uit câte zile oi avea Și zic, dar cu ce am greșit? Dar ce-am făcut? (n.r. – Pe tine te-au exclus fără să te anunțe?) Da!”, a adăugat artista.

