Andreea Bănică, despre cea mai grea perioadă din viața ei, alături de Lucian Mitrea. A răzbit, dar a fost un chin: “Prea sensibil subiectul, eram în depresie!”

De: Andreea Archip 23/08/2025 | 18:04
Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt împreună din liceu, de când s-au intersectat la Balul Bobocilor, fiind probabil cel mai longeviv cuplu din showbiz. De la iubit, soț, impresar, tour manager, partenerul de viață al artistei s-a preocupat îndeaproape de cariera ei, punând umărul clar la succesul înregistrat de ea de-a lungul timpului. Cei doi au pus întotdeauna pe primul plan familia, drept urmare au acceptat temporar ruptură profesională pentru o perioadă, când artista “și-a concediat soțul”, iar el a înțeles perioada grea prin care artista a trecut. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Andreea Bănică a făcut dezvăluiri sincere despre viața de familie, relația cu fiica adolescentă, pasiunea acesteia pentru muzică, dar și libertatea de a-și alege singură drumul în viață, precum și episodul în care nu l-a mai vrut pe Lucian ca manager, deși în prezent înmulțesc banii împreună, atât în ceea ce privește muzica, cât și imobiliarele.

Andreea Bănică și-a întâlnit sufletul pereche în perioada liceului, iar timpul a demonstrat că ea și Lucian fac o echipă solidă atât acasă, cât și pe plan profesional. În paralel cu cariera, artista se ocupă îndeaproape de cei doi copiii: Sofia și Noah. Conștientă de provocările care vin la pachet cu adolescența, Andreea Bănică i-a făcut instructajul Sofiei, astfel încât să știe totul despre anturajul ei, locurile pe care le frecventează și orele de sosire. Artista ne-a mărturisit că fiica ei în vârstă de 16 ani este pasionată de muzică, însă nu va interveni dacă va alege alt domeniu în care să lucreze.

Andreea Bănică: “Mă sună, îmi spune. Sofia este un copil foarte bun”

CANCAN.RO: Sofia ți-a prezentat vreun prieten?

Andreea Bănică: Da, mi-a prezentat. I-am spus: vii cu el acasă să-l cunosc, să știu unde mergi, când mergi, când vii, cu cine vii. Mai bine așa. Noi când eram mici ne ascundeam. Ne ascundeam, era teama aceea, ne era frică, teamă să nu deranjăm, ce o să spună părinții? Nu, eu vreau astăzi. Vreau să știu cu cine pleacă, unde pleacă. Mă sună, îmi spune. Este un copil foarte bun.

Andreea Bănică este mândră de Sofia

Andreea Bănică: “Deși eu am fost împisă de la spate, eu nu vreau să fac asta cu ea”

CANCAN.RO: Știu că la un moment dat era pasionată de muzică. În prezent cum stau lucrurile?

Andreea Bănică: Este pasionată în continuare, dar noi nu o împingem de la spate să facă muzică. Dacă ea își va dori să facă treaba asta, o să ne spună la un moment dat: vreau să fac asta. Dar să insiste, adică să spună: da, vreau să fac. Eu nu o împing de la spate. Deși eu am fost împisă de la spate, eu nu vreau să fac asta cu ea. Fiecare om are destinul lui.

CANCAN.RO: Și nu vrei să îl forțezi.

Andreea Bănică: Eu nu vreau să forțez și nici să influențez. Strict alegerea ei. Are un bagaj în spate, slavă Domnului. Adică nu e ca și când trebuie să facă muzică neapărat, că nu are altă variantă. Are atâtea variante.

Andreea Bănică: “Era prea sensibil subiectul. Cred că eram eu în depresie după ce am născut”

CANCAN.RO: În prezent, tu și Lucian mai faceți echipă pe plan profesional sau tu ești cu muzica, el cu imobiliarele?

Andreea Bănică: Pe toate planurile facem echipă. Noi suntem o echipă de când ne-am cunoscut.

Lucian Mitrea și Andreea Bănică formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz

CANCAN.RO: La un moment dat ai renunțat la serviciile lui de manager.

Andreea Bănică: Eu mai am un manager: pe Marius China. Este managerul meu. Dar și Lucian în continuare îmi pune evenimente, se ocupă, nu e ca și când nu mai există, nu. Doar la un dat am mai rupt așa, pentru că era prea sensibil subiectul. Cred că eram eu în depresie după ce am născut. Și am zis: gata, nu mai vreau. Munceam enorm de mult și nu mai puteam, ajunsesem la saturație. Și atunci am decis că e mai bine să o mai rărim. Am făcut lucruri înțelepte la momentul potrivit.

Foto: Instagram

