De la vacanțe în Maldive, la private jet! Ce i-au cerut vedetele lui Moș Crăciun

Se apropie Crăciunul, iar vedetele au deja listele pline de planuri, dorințe și vise care mai de care mai interesante. Chiar dacă își permit multe și nu duc lipsă de nimic, iată că Moș Crăciun încă mai are ce să le aducă. Mai mult decât atât, le-am dat o temă serioasă de gândire: ce și-ar lua dacă ar avea toți banii din lume? CANCAN.RO a stat de vorbă cu vedetele și a aflat răspunsuri care te vor surprinde.

Crăciunul este, fără doar și poate, cea mai magică perioadă din an. Este momentul în care bucuria de a primi cadouri se împletește perfect cu plăcerea de a dărui. Iar vedetele noastre par să fi înțeles foarte bine acest lucru. De la dorințe simple, până la vise mărețe, iată ce și-ar pune sub brad dacă ar putea avea lumea la picioare.

Ce își doresc vedetele de Crăciun: De la vacanțe în Maldive, la excursii în Laponia

Am început cu actorul Adi Nartea, care ne-a surprins printr-o abordare extrem de echilibrată și profundă. Pentru el, Crăciunul nu înseamnă obiecte, ci emoții.

„Îmi doresc zâmbete și nimic altceva pentru că mi-a adus tot anul. Sărbătorile sunt o relaxare pentru tot anul acesta în care am făcut foarte multe lucruri, și profesional, și personal, pe toate planurile. Eu sunt de principiu că aici și acum este cel mai bun moment din viața ta. Nu există o nostalgie și aș vrea să retrăiesc în trecut. Cu cât au fost mai frumoase amintirile, lasă-le în trecut și fă-ți altele noi”, ne-a spus el.

Mergem mai departe la Xonia pentru care sărbătorile nu sunt mereu atât de fericite. Chiar putem spune că am atins un punct sensibil în interviu în momentul în care artista a vorbit despre familia ei. Așa cum știm, membrii familiei sale sunt în Australia, acolo unde locuiesc, astfel că vedeta se vede destul de rar cu ei.

„Familia mai aproape o vreau. Îmi e foarte dor de ei și sărbătorile sunt pentru a le petrece împreună cu familia. Încă nu am stabilit dacă le facem împreună, dar o să sărbătorim apoi”, a spus artista pentru CANCAN.RO.

Acest lucru a făcut-o pe Xonia să fie foarte atentă cu oamenii din jur și altruistă. Așadar, dacă nu ar avea nicio limită pe card cântăreața ar vrea să ofere bucurie copiilor abandonați.

„Un cadou pe care mi l-aș face mie ar fi să deschid un orfelinat, asta este visul meu de când am venit în România prima oară și am văzut copii pe stradă. Acesta este cel mai frumos cadou pe care pot să mi-l fac mie, să dăruiesc mai departe oamenilor care au nevoie de ajutor”, a mai declarat ea.

Bogdan Vlădău este un bărbat împlinit și spune că nu își mai dorește ceva anume pentru el, ci pentru fiica lui. Când vine vorba de Katia, are o dorință foarte clară.

„Dacă aș avea toți banii din lume, aș lua-o pe fata mea și m-aș duce cu ea în Laponia într-un avion privat. Este pe to do list. Mie nu vreau să îmi aducă nimic Moș Crăciun. Am tot ce îmi trebuie în momentul acesta”, a spus Bogdan Vlădău pentru CANCAN.RO.

În același asentiment este și Misha Miller. Cântăreața ne-a povestit că ea a avut un an de vis, așa că nu își mai dorește nimic pentru ea. În schimb, are o dorință pentru familia ei.

„I-aș duce pe ai mei într-o călătorie, pe părinți, pe bunici, pe sora mea. Ei nu au fost niciodată de Crăciun într-o țară caldă, i-aș duce undeva cu soare unde ar putea să se relaxeze. I-aș duce în Maldive”, a spus ea.

Romanița Iovan este în asentimentul Mishei și visează tot la căldură. „Mi-aș lua un voucher de vacanță undeva unde este foarte cald”, ne-a povestit ea.

Încheiăm cu Amna care rămâne pragmatică și cu picioarele pe pământ, chiar și în preajma sărbătorilor. Totuși are și o dorință palpabilă.

„Mi-aș dori să îmi aducă Moș Crăciun un microfon nou. Eu nu-mi doresc să am toți banii din lume. Îmi doresc să fiu sănătoasă și să am un pic mai mult decât îmi trebuie, ca să nu fiu în starea aia de stres. M-aș dori să am un pic asta mai mult decât îmi trebuie, să pot să călătoresc mai mult” , a spus Amna.

CITEȘTE ȘI: Moș Crăciun a fost darnic și a venit cu sacul plin la vedetele din România. Care au fost cele mai frumoase cadouri primite

ACCESEAZĂ ȘI: Dorința ascunsă a Mădălinei Ghenea. Vrea să își mărească familia!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.