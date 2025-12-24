Acasă » Exclusiv » De la vacanțe în Maldive, la private jet! Ce i-au cerut vedetele lui Moș Crăciun

De la vacanțe în Maldive, la private jet! Ce i-au cerut vedetele lui Moș Crăciun

De: Loriana Dasoveanu 24/12/2025 | 05:50
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Se apropie Crăciunul, iar vedetele au deja listele pline de planuri, dorințe și vise care mai de care mai interesante. Chiar dacă își permit multe și nu duc lipsă de nimic, iată că Moș Crăciun încă mai are ce să le aducă. Mai mult decât atât, le-am dat o temă serioasă de gândire: ce și-ar lua dacă ar avea toți banii din lume? CANCAN.RO a stat de vorbă cu vedetele și a aflat răspunsuri care te vor surprinde.

Crăciunul este, fără doar și poate, cea mai magică perioadă din an. Este momentul în care bucuria de a primi cadouri se împletește perfect cu plăcerea de a dărui. Iar vedetele noastre par să fi înțeles foarte bine acest lucru. De la dorințe simple, până la vise mărețe, iată ce și-ar pune sub brad dacă ar putea avea lumea la picioare.

Ce își doresc vedetele de Crăciun: De la vacanțe în Maldive, la excursii în Laponia

Am început cu actorul Adi Nartea, care ne-a surprins printr-o abordare extrem de echilibrată și profundă. Pentru el, Crăciunul nu înseamnă obiecte, ci emoții.

„Îmi doresc zâmbete și nimic altceva pentru că mi-a adus tot anul. Sărbătorile sunt o relaxare pentru tot anul acesta în care am făcut foarte multe lucruri, și profesional, și personal, pe toate planurile. Eu sunt de principiu că aici și acum este cel mai bun moment din viața ta. Nu există o nostalgie și aș vrea să retrăiesc în trecut. Cu cât au fost mai frumoase amintirile, lasă-le în trecut și fă-ți altele noi”, ne-a spus el.

Mergem mai departe la Xonia pentru care sărbătorile nu sunt mereu atât de fericite. Chiar putem spune că am atins un punct sensibil în interviu în momentul în care artista a vorbit despre familia ei. Așa cum știm, membrii familiei sale sunt în Australia, acolo unde locuiesc, astfel că vedeta se vede destul de rar cu ei.

„Familia mai aproape o vreau. Îmi e foarte dor de ei și sărbătorile sunt pentru a le petrece împreună cu familia. Încă nu am stabilit dacă le facem împreună, dar o să sărbătorim apoi”, a spus artista pentru CANCAN.RO.

Ce își doresc vedetele de Crăciun
Ce își doresc vedetele de Crăciun

Acest lucru a făcut-o pe Xonia să fie foarte atentă cu oamenii din jur și altruistă. Așadar, dacă nu ar avea nicio limită pe card cântăreața ar vrea să ofere bucurie copiilor abandonați.

„Un cadou pe care mi l-aș face mie ar fi să deschid un orfelinat, asta este visul meu de când am venit în România prima oară și am văzut copii pe stradă. Acesta este cel mai frumos cadou pe care pot să mi-l fac mie, să dăruiesc mai departe oamenilor care au nevoie de ajutor”, a mai declarat ea.

Bogdan Vlădău este un bărbat împlinit și spune că nu își mai dorește ceva anume pentru el, ci pentru fiica lui. Când vine vorba de Katia, are o dorință foarte clară.

„Dacă aș avea toți banii din lume, aș lua-o pe fata mea și m-aș duce cu ea în Laponia într-un avion privat. Este pe to do list. Mie nu vreau să îmi aducă nimic Moș Crăciun. Am tot ce îmi trebuie în momentul acesta”, a spus Bogdan Vlădău pentru CANCAN.RO.

În același asentiment este și Misha Miller. Cântăreața ne-a povestit că ea a avut un an de vis, așa că nu își mai dorește nimic pentru ea. În schimb, are o dorință pentru familia ei.

„I-aș duce pe ai mei într-o călătorie, pe părinți, pe bunici, pe sora mea. Ei nu au fost niciodată de Crăciun într-o țară caldă, i-aș duce undeva cu soare unde ar putea să se relaxeze. I-aș duce în Maldive”, a spus ea.

Romanița Iovan este în asentimentul Mishei și visează tot la căldură. „Mi-aș lua un voucher de vacanță undeva unde este foarte cald”, ne-a povestit ea.

Încheiăm cu Amna care rămâne pragmatică și cu picioarele pe pământ, chiar și în preajma sărbătorilor. Totuși are și o dorință palpabilă.

„Mi-aș dori să îmi aducă Moș Crăciun un microfon nou. Eu nu-mi doresc să am toți banii din lume. Îmi doresc să fiu sănătoasă și să am un pic mai mult decât îmi trebuie,  ca să nu fiu în starea aia de stres. M-aș dori să am un pic asta mai mult decât îmi trebuie, să pot să călătoresc mai mult” , a spus Amna. 

CITEȘTE ȘI: Moș Crăciun a fost darnic și a venit cu sacul plin la vedetele din România. Care au fost cele mai frumoase cadouri primite

ACCESEAZĂ ȘI: Dorința ascunsă a Mădălinei Ghenea. Vrea să își mărească familia!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o poți descrie în cuvinte”
Exclusiv
Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o poți descrie în cuvinte”
Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare
Exclusiv
Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și...
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna”
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun. Ce merită văzut de sărbători
Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun. Ce merită văzut de sărbători
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Cocoșul va fi în centrul atenție și va beneficia de o claritate ...
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Cocoșul va fi în centrul atenție și va beneficia de o claritate mentală rară
Porcul nu este dușmanul siluetei, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: tobă, lebăr sau caltaboș?! ...
Porcul nu este dușmanul siluetei, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: tobă, lebăr sau caltaboș?! ”Un trio obligatoriu în meniul de sărbători”
Fața ți se înroșește tot mai des? Medicii explică ce se întâmplă cu pielea ta pe măsură ce ...
Fața ți se înroșește tot mai des? Medicii explică ce se întâmplă cu pielea ta pe măsură ce îmbătrânești
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara în Ajunul Crăciunului
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara în Ajunul Crăciunului
Vezi toate știrile
×