Moș Crăciun a fost darnic și a venit cu sacul plin la vedetele din România. Care au fost cele mai frumoase cadouri primite

Crăciunul este perioada cea mai frumoasă a anului, atunci când magia sărbătorilor intră în casele românilor. Pe lângă timpul petrecut cu familia și bucatele tradiționale cu care ne delectăm, una dintre bucuriile Crăciunului este să primim și să oferim cadouri. De când suntem mici, știm că Moșul este cel care se strecoară în Noaptea de Ajun în casele tuturor pentru a le oferi cadouri. Și vedetele noastre își amintesc de darurile frumoase primite de la Moșu`. CANCAN.RO le-a descusut și a aflat care au fost cele mai frumoase daruri primite, dar și oferite.

Sărbătorile vin cu magie, lumină și… o mulțime de cadouri! Chiar dacă an de an primim daruri de la cei dragi, sunt anumite cadouri care au atins fiecăruia dintre noi punctul sensibil. Și vedetele noastre au câte o amintire cu un cadou special pe care l-au primit sau, de ce nu, l-au dăruit. De la cele mai extravagante până la cele de suflet, iată ce daruri le-au rămas întipărite în minte vedetelor.

Ce cadouri au primit vedetele de Crăciun

Deschidem lista vedetelor care ne-au dezvăluit ce cadouri frumoase au primit de la Moșul sau au dăruit cu Doinița Oancea. Actrița nu își mai amintește cel mai frumos cadou din copilărie, însă știe exact cel mai important cadou dăruit.

„Un cadou pe care să-l fi primit când eram mică și să-l țin așa minte nu am, dar am primit multe daruri frumoase frumoase. Însă pot să spun un cadou pe care l-am făcut mamei mele pe care am agățat-o în vârful bradului și bradul era înalt”, a povestit Doinița Oancea.

Mergem mai departe, la Nicole Cherry care ne spune că a fost mereu un copil cuminte. Din acest motiv, Moș Crăciun a fost darnic și a venit cu sacul plin la ea de fiecare dată. Printre multele păpuși și rochițe pe care le-a primit, artista își amintește de un cadou mai special. Este vorba despre: „O caleașcă superbă am primit la un moment dat. Eram foarte micuță, dar a fost o caleașcă pe care mi-am dorit-o enorm de mult, am făcut scrisoare pentru Moșu și m-a marcat efectiv că mi-a oferit-o”, a spus cântăreața.

Pe Ruby a surprins-o Moșu` cu o lenjerie, iar Andrei Aradits: „Sunt mândru de cadoul primit de la Eric”

Cine spune că adulții nu primesc cadouri speciale de la copiii lor, se înșală. Cel puțin nu este cazul lui Andrei Aradits care spune că a avut o surpiză uriașă anul acestaș. Eric, fiul lui, i-a cumpărat ceea ce și-a dorit. Un e-book, adică o tabletă de pe care va citi cărțile lui preferate. „Pot să spun că am fost foarte mândru de Eric. Mi-a luat cadou un kindle. Aveam un kindle mai vechi și pentru că citesc și îmi place să citesc, mi se stricase. Și mi-a luat kindle copilul, anul acesta asta am primit de la el. Sunt atât de fericit. Iar de făcut nu știu care este cel mai frumos cadou pe care l-am făcut, trebuie să discutați cu recipienții”, a spus fostul jurat de la Te cunosc de undeva.

Pentru Ruby Crăciunul semnifică mai mult decât niște cadouri, pentru ea primând familia și atmosfera caldă de acasă. Și anul acesta artista va petrece sărbătorile alături de bunica ei. „Nu primesc atât de multe cadouri și nu pun preț pe ele. Vreau să fim împreună, să stau cu familia, să ne bucurăm și să fie o zi bună”. Totuși artista și-a amintit că unul dintre cele mai funny cadouri primite de Crăciun de la bunica ei a fost o lenjerie intimă.

