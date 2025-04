Cum se organizează Alina Ceușan după ce a devenit a doua oară mamă: “Ca o primă reîntâlnire!” Unde petrece Paștele după escapada din Los Angeles cu soțul

Alina Ceușan și hairstylistul Raul Tișa sunt împreună de 12 ani, iar din 2019 au devenit soț și soție. Cuplul are un băiat și o fetiță, născută vara trecută, care le-a completat familia. În timp ce creatoarea de conținut locuiește cu cei doi copii la București, partenerul său de viață continuă să facă naveta București – Cluj Napoca, unde deșine mai multe saloane de frumusețe. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Alina Ceușan a făcut dezvăluiri din relația de cuplu, menționând decizia pe care a luat-o după ce a devenit a doua oară mamă, dar și cine a inspirat-o.

Alina Ceușan și Raul Tișa au îmbinat utilul cu plăcutul în escapada peste ocean. Planul era făcut încă de luna trecută, când au decis să prelungească cele 3 zile în Los Angeles în scop profesional cu alte 4 pentru relaxare, bifând un festival, dar și un concert Lady Gaga.

Alina Ceușan: “Trebuie să faci genul ăsta de gesturi aproape în fiecare zi”

CANCAN.RO: suntem în Postul Paștelui. Când ai spus ultima oară: “Iartă-mă, îmi pare rău!” ?

Alina Ceușan: Când am zis ultima oară “iartă-mă”? Să știi că am am acest bun-simț, cum s-ar traduce din engleză commun sense că sună parcă mai bine și mai liberal acolo decât bun-simț. Acești 7 ani de acasă să spun: “te iubesc, îmi pare rău” și așa mai departe. Nu-mi amintesc acum, cel mai probabil în relația cu Raul o spun destul de des, pentru că facem aceste mici întâlniri.

Știi, eu vin până la jumate, el vine până la jumate, că așa se întâmplă într-o căsnicie. Până la urmă trebuie să faci genul ăsta de gesturi aproape în fiecare zi, dar nu-mi amintesc să pun așa degetul pe situația respectivă. Dar spun în momentul în care greșesc. Mi se pare și foarte frumos și foarte asumat și foarte simplu de rezolvat o situație, spunând: da, am greșit, îmi pare rău.

Citește și: A greșit, și-a asumat! Dar ce angajament și-a luat, apoi, Alina Ceușan: ”Am văzut că e potențial foarte mare!”

Alina Ceușan: “Am început să ne alocăm, încă de anul trecut, în fiecare lună un weekend”

CANCAN.RO: Ai vorbit despre timpul alocat pentru relație în momentul în care devii părinte. Ai învățat din propriile experiențe să aloci timp și pentru partenerul de viață sau a fost așa, o regulă pe care ați stabilit-o tu și Raul înainte să treceți în această etapă?

Alina Ceușan: În primul rând ne-a inspirat venirea pe lume a fiicei noastre, a Perlei. Și ne-a inspirat foarte mult o prietenă bună de-a mea, Andreea Cojoc, care avea aceste să spunem așa date nights. Ieșeau la întâlnire, la un restaurant, mergeau într-un city break, lucruri micuțe, așa, de genul ăsta. Și discutând cu ea despre diferite lucruri, am ajuns cumva la concluzia asta, dar fără să-mi spună ea: vezi că ar trebui să…”.

Pur și simplu am zis: cred că ar trebui să fac și eu treaba asta. Și da, m-a inspirat în treaba asta și am început să ne alocăm încă de prin noiembrie, de anul trecut, în fiecare lună un weekend. Pare foarte ușor. E foarte challenging pentru că tot timpul într-un weekend este o petrecere, în al doilea weekend vrei să te odihnești că ești obosit, părinte fiind. În al treilea weekend, de cele mai multe ori mergem la părinți la Mureș sau la Cluj sau ceva se întâmplă legat de familie și în al patrulea weekend poate este un eveniment, poate se întâmplă ceva, poate este un botez.

Cumva trebuie să ne alocăm în avans și încercăm să ne ținem. În februarie n-am reușit, au fost prea puține zile, zic sincer, dar încercăm să ne ținem cât de cât de program și ne ajută foarte mult, pentru că în primul rând nu-ți dai seama până nu ești în moment. Dar devine ca o primă reîntâlnire și e momentul în care ai timp să faci planuri din nou legate de familie și de casă și de toate cele.

E momentul în care ai timp să așezi pe foaie niște lucruri, să ai niște discuții pe care în timpul săptămânii, nu apuci să le faci când ai doi copii și joburi solicitant. Ne ajută mult.

Alina Ceușan: “Prima oară în L.A. și după aceea la Călățele, pe meleaguri românești”

CANCAN.RO: Raul s-a mutat la București sau tot așa face naveta?

Alina Ceușan: Raul e jumi -juma în continuare. E între orașe încă, da.

CANCAN.RO: Cum arată planul pentru luna aprilie?

Alina Ceușan: Luna aprilie a venit cu excursie în Los Angeles și în interes de job, dar am zis să și prelungim așa cu o experiență pentru noi. E foarte important să ai și timpul tău împreună ca și cuplu.

După care avem weekend, evident sărbătorile care sunt dedicate familiei. O să mergem la o cabana, un loc care nouă ne este foarte drag, aproape de Cluj. Mergem împreună cu unchii mei și cu familia noastră și cu toată lumea, cu toată gașca și o să fie super frumos de Sărbătorile Pascale. Nu e foarte high, prima oară în L.A și după aceea la Călățele, pe meleaguri românești.

Foto: Instagram

Citește și: Nu e glumă! Cât costă cea mai scumpă rochie pe care o vinde Alina Ceușan

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.