Test de inteligență | Doar 1% dintre oameni poate spune ce număr se ascunde în această iluzie optică

De: Andreea Stăncescu 09/01/2026 | 16:38
Tu poți să găsești numărul ascuns?

Am pregătit un test de tip iluzie optică, iar provocarea este serioasă: doar 1% dintre oameni pot observa numărul ascuns. Ești pregătit să afli dacă faci parte din acest procent rar? Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea și să găsești cele trei cifre care se încadrează perfect în imagine și doar cei mai ageri le pot descoperi. 

Acest test îți va pune la încercare atenția, viteza de reacție și capacitatea creierului de a procesa informații vizuale complexe. În imagine se află un număr perfect camuflat, care nu este vizibil imediat. La prima privire, totul pare dezordonat, însă, pe măsură ce creierul începe să interpreteze formele și contrastele, detaliile ascunse pot ieși treptat la suprafață. Iluziile optice ca aceasta demonstrează cât de diferit percepem realitatea și cât de bine funcționează sistemul nostru vizual.

Tu poți să descoperi numărul ascuns?

Cât de atent ești? Acest exercițiu îți va arăta cât de eficient ești în recunoașterea tiparelor într-o imagine aglomerată. Pentru un plus de dificultate, ai la dispoziție doar 30 de secunde pentru a descoperi răspunsul. Presiunea timpului joacă un rol important, forțând creierul să lucreze rapid și precis.

Provocarea este ideală pentru cei care iubesc testele scurte, stimulante și exercițiile de concentrare. Tot ce trebuie să faci este să identifici numărul exact ascuns în imagine, înainte ca timpul să expire.

Odată ce cronometrul pornește, relaxează-ți ochii și analizează imaginea cu calm. Evită să te concentrezi pe detalii mici; încearcă să privești imaginea în ansamblu. Uneori, schimbarea distanței față de ecran sau folosirea vederii periferice poate face diferența. Poți observa contururi subtile, linii sau forme care ies ușor din tipar, acestea sunt indiciile cifrelor ascunse.

Dacă întâmpini dificultăți, încearcă să faci ochii cât mai mici. Estomparea ușoară a imaginii poate crește contrastul și poate scoate în evidență numărul.

Rezolvarea testului

Ai reușit să îl găsești? Nu te îngrijora dacă nu l-ai observat imediat. A fost o iluzie optică dificilă. Răspunsul corect este 571.

