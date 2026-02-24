Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 oameni va supraviețui?

Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit o nouă provocare, menită să îți testeze atenția la detalii, logica și capacitatea de a evalua rapid situații critice.

În imagine sunt trei persoane care se agață de o bară, fiecare suspendată deasupra unui pericol diferit. Una se teme să nu cadă în focul care arde sub ea, alta se află deasupra apei, iar a treia este amenințată de șerpii care se târăsc dedesubt.

Test IQ exclusiv pentru genii

Deși toate trei sunt în pericol, doar una dintre ele are o șansă reală de supraviețuire. Sarcina ta este să afli care. Crezi că poţi găsi răspunsul corect?

Un aspect foarte important este analizarea atentă a riscurilor. Focul este un pericol imediat și aproape imposibil de evitat, iar căderea în flăcări nu lasă loc de salvare. Șerpii reprezintă un risc major, mai ales dacă sunt veninoși și numeroși, ceea ce face situația extrem de imprevizibilă și dificil de controlat.

Apa, în schimb, deși poate fi periculoasă, oferă totuși o posibilitate de supraviețuire. O persoană care cade în apă are șansa să înoate, să se mențină la suprafață sau să găsească un mod de a se salva. În comparație cu celelalte două situații, aceasta este singura care permite o reacție și o soluție.

Care dintre acești 3 oameni va supraviețui?

Dacă răspunsul tău final este „persoana de deasupra apei”, atunci, felicitări! Ai răspuns corect! Această persoană are cele mai mari șanse să supraviețuiască, spre deosebire de celelalte două, care se confruntă cu pericole aproape imposibil de depășit.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

