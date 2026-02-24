Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 oameni va supraviețui?

Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 oameni va supraviețui?

De: David Ioan 24/02/2026 | 08:14
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 oameni va supraviețui?
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 oameni va supraviețui?

Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit o nouă provocare, menită să îți testeze atenția la detalii, logica și capacitatea de a evalua rapid situații critice.

În imagine sunt trei persoane care se agață de o bară, fiecare suspendată deasupra unui pericol diferit. Una se teme să nu cadă în focul care arde sub ea, alta se află deasupra apei, iar a treia este amenințată de șerpii care se târăsc dedesubt.

Test IQ exclusiv pentru genii

Deși toate trei sunt în pericol, doar una dintre ele are o șansă reală de supraviețuire. Sarcina ta este să afli care. Crezi că poţi găsi răspunsul corect?

Un aspect foarte important este analizarea atentă a riscurilor. Focul este un pericol imediat și aproape imposibil de evitat, iar căderea în flăcări nu lasă loc de salvare. Șerpii reprezintă un risc major, mai ales dacă sunt veninoși și numeroși, ceea ce face situația extrem de imprevizibilă și dificil de controlat.

Apa, în schimb, deși poate fi periculoasă, oferă totuși o posibilitate de supraviețuire. O persoană care cade în apă are șansa să înoate, să se mențină la suprafață sau să găsească un mod de a se salva. În comparație cu celelalte două situații, aceasta este singura care permite o reacție și o soluție.

Care dintre acești 3 oameni va supraviețui?

Dacă răspunsul tău final este „persoana de deasupra apei”, atunci, felicitări! Ai răspuns corect! Această persoană are cele mai mari șanse să supraviețuiască, spre deosebire de celelalte două, care se confruntă cu pericole aproape imposibil de depășit.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între acești doi bărbați care joacă șah

TEST IQ | Găsiți care pasăre flamingo este diferită de toate celelalte

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TEST IQ | Găsiți care pasăre flamingo este diferită de toate celelalte
Teste IQ
TEST IQ | Găsiți care pasăre flamingo este diferită de toate celelalte
Test IQ exclusiv pentru genii | 15+7=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | 15+7=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. La ce oră a ajuns
Gandul.ro
Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta....
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
EXCLUSIV Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24. „Diplomele de doctorat au ajuns o povară”
Digi24
EXCLUSIV Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la...
Principalul general a lui Trump avertizează că un atac asupra Iranului ar putea declanșa un conflict prelungit
Mediafax
Principalul general a lui Trump avertizează că un atac asupra Iranului ar putea...
Parteneri
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Click.ro
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat...
ANALIZĂ „Operațiunea militară specială” intră în al cincilea an: ce se întâmplă în societatea rusă și cât mai rezistă „consensul Putin”
Digi 24
ANALIZĂ „Operațiunea militară specială” intră în al cincilea an: ce se întâmplă în societatea rusă...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Putin nu-i dă pace României. Rusia, în spatele acestor incidente grave - șeful DNSC
go4it.ro
Putin nu-i dă pace României. Rusia, în spatele acestor incidente grave - șeful DNSC
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. La ce oră a ajuns
Gandul.ro
Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. La ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesaje romantice de Dragobete 2026. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru jumătatea ta
Mesaje romantice de Dragobete 2026. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru jumătatea ta
Unde se aruncă uleiul de la prăjeli, de fapt. Cele două locuri pe care trebuie să le eviți neapărat
Unde se aruncă uleiul de la prăjeli, de fapt. Cele două locuri pe care trebuie să le eviți neapărat
Concurenta de la Desafio: Aventura care a făcut „fobie de oameni” după emisiunea de la ...
Concurenta de la Desafio: Aventura care a făcut „fobie de oameni” după emisiunea de la PRO TV
Surpriză de proporții la Desafio. Cine va fi eliminat diseară – nimeni nu se aștepta
Surpriză de proporții la Desafio. Cine va fi eliminat diseară – nimeni nu se aștepta
A început procesul în cazul morții regizorului Rob Reiner. Fiul său, Nick, a pledat nevinovat în ...
A început procesul în cazul morții regizorului Rob Reiner. Fiul său, Nick, a pledat nevinovat în fața instanței
Cele 2 produse de post care costă împreună doar 8,39 lei la LIDL, în săptămâna 24 februarie-1 ...
Cele 2 produse de post care costă împreună doar 8,39 lei la LIDL, în săptămâna 24 februarie-1 martie 2026
Vezi toate știrile
×