Test IQ exclusiv pentru genii | 15+7=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Îți plac provocările care îți pun mintea la contribuție? Testele de tip iq au devenit extrem de populare tocmai pentru că ne scot din rutina zilnică și ne provoacă să gândim diferit. Noi îți propunem un test care te va face să îl gândește de două ori, înainte de a da un răspuns. Ai câteva secunde la dispoziție ca să muți un singur băț de chibrit pentru ca ecuația matematică să fie corectă.

Soluția pentru acest tip de test nu ține de cunoștințe avansate de matematică, ci de atenție, logică și capacitatea de a privi o problemă dintr-un unghi nou.

Exercițiile cu bețe sau chibrituri sunt printre cele mai eficiente teste de acest tip. Ele funcționează pe baza gândirii vizuale și a flexibilității mentale. Creierul tinde să accepte prima variantă pe care o vede, însă aceste teste te obligă să ieși din tipar.

Crezi că poți rezolva testul în câteva secunde?

În plus, astfel de provocări îmbunătățesc concentrarea, atenția la detalii și viteza de procesare a informației. Sunt folosite frecvent în antrenamente cognitive deoarece stimulează conexiunile dintre logică și imaginație.

Provocarea de astăzi este următoarea: ai ecuația 15 + 7 = 9, reprezentată din bețe. Putem observa ca adunarea este greșită, căci rezultatul trebuia să fie altul. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț pentru a transforma operația într-una corectă.

Privește atent cifrele și semnele. Nu ai voie să adaugi sau să elimini bețe, ci doar să muți unul singur. În doar câteva secunde de atenție, îți vei da seama de răspunsul corect.

Soluția corectă apare atunci când muți un băț din cifra „5”, transformând-o în „6”, și modifici semnul „+” în „−”. Astfel, ecuația devine: 16 − 7 = 9 și este corectă.

