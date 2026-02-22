Cântăreața pe care românii au uitat-o! Făcea furori în ani 2000, dar a renunțat la scenă: „Mă axez pe viața mea personală”

O cântăreață din România, cunoscută în anii 2000, a lăsat succesul din țară pentru viața de familie. Ea s-a mutat în Statele Unite ale Americii, după ce și-a cunoscut jumătatea. Acum are 45 de ani, iar viața personală este pe primul loc.

Fosta membră a trupei Uni-K, Cristina Darha, cunoscută în România în anii ’90 și 2000, a ales să lase celebritatea din țară. După ce a făcut o scurtă pauză de la muzică, a urmat plecarea în Statele Unite ale Americii. Acolo și-a continuat cariera și s-a implicat în diverse proiecte profesionale, însă cu trecerea timpului și-a construit o familie în Chicago. Nu a durat mult și viața personală a devenit o prioritate.

Ea l-a cunocut pe soțul ei când avea vârsta de 35 de ani și se afla în Chicago. Cristina Darha a mărturisit că bărbatul care i-a devenit soț a apărut în viața ei într-un moment în care viața personală era în impas.

„Aveam 35 de ani când am făcut acest pas. Am considerat că este timpul să mă axez pe viața mea personală. L-am cunoscut a doua oară când a venit în turneu. A trebuit să vin de două ori să-l cunosc. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut și mi-a spus că nu mă lasă să vin înapoi. Am luat-o în glumă, dar nu prea. A fost ciudat, pentru că nu mi-am propus să vin în America și să rămân aici sau să mă îndrăgostesc”, a declarat Cristina Darha.

Ce face Cristina Daha acum?

Artista a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 42 de ani. Aceasta a născut un băiețel pe 21 ianuarie 2023, iar numele său este Liam Gabriel. Până să devină mamă, Cristina a dezvăluit că a trecut prin momente cumplite. Ea a mai încercat să aducă pe lume alți doi copii, însă ambele sarcini au fost pierdute.

Cu toate acestea, cântăreața mai are un copil datorită mariajului cu omul de afaceri George Coșma, care are un fiu adolescent din relația anterioară. Cei doi s-au mutat împreună la Chicago după doar trei luni de relație.

Deși se axează pe viața privată, Cristina Daha nu a renunțat la cariera sa. Ba mai mult, în 2024 a colaborat cu hip-hopperul american Paperboy da Great. Împreună au lansat piesa Bad Girl, iar videoclipul este filmat chiar în Chicago.

„Nu am renunțat niciodată la muzică, proiectul Uni-K a funcționat în tot acest timp. Doi ani la rând am fost în turneul Mix Music Evo, alături de artiști cum ar fi Proconsul, Andreea Bălan, Alexandra Ungureanu, Connect-R și mulți alții, spectacole în care, pe lângă cântat, prezentam și evenimentul. Făceam entertainment începând cu ora 17:00 până la ora 20:00, când prelua Cătălin Măruță ștafeta. Aceste evenimente s-au desfășurat în toată țara, începând cu anul 2011”, a spus artista.

VEZI ȘI: Bogdan de la Ploiești, declarația momentului la Dan Capatos Show: ”Mi-aș dori din toată inima să fac un podcast, eu și Cristina”

Cel mai greu moment din cariera lui Costel Biju: ”A fost un eveniment în Polonia”