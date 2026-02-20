Acasă » Știri » Cel mai greu moment din cariera lui Costel Biju: ”A fost un eveniment în Polonia”

Cel mai greu moment din cariera lui Costel Biju: ”A fost un eveniment în Polonia”

De: Simona Vlad 20/02/2026 | 21:08
Invitat în platoul Dan Capatos Show, Costel Biju a scos din sertar una dintre cele mai intense amintiri din cariera sa. Artistul a povestit despre un eveniment din Polonia care l-a pus serios la încercare. Nu vorbim despre o nuntă obișnuită, ci un adevărat maraton muzical. Artistul a început după miezul nopții și a terminat dimineața, când alții abia se trezesc. Biju spune că a fost unul dintre cele mai solicitante momente din viața lui de artist. CANCAN.ro are toate detaliile.

Povestea manelistului pare desprinsă dintr-un film. În Polonia, tradiția darului înseamnă că fiecare invitat este strigat pe rând, iar artistul trebuie să cânte pentru el. Biju și echipa lui au ținut ritmul ore întregi, cu energia sus pentru nuntași. Vezi emisiunea integrală aici!

„A fost un eveniment în Polonia, unde am zburat de dimineață și am aterizat la 12.00. Nici n-am avut timp să ne instalăm la hotel și pe la 16.00-17.00 a trebuit să începem. Am cântat un program, două, până la ora 20.00, iar la 21.00 s-a luat darul. (…) La ei au un obicei: s-a luat darul de la 21.00 până la 8.00, cântându-le fiecărui invitat în parte, fără să ne oprim. Cântă pentru fiecare, când de copil, când de mamă, când de frate.”

Nunta cu dedicații infinite

Artistul a explicat că nu era vorba doar despre un refren repetat la infinit. Fiecare persoană avea dedicația ei, iar el trebuia să fie acolo. Aproape unsprezece ore legate, fără oprire.

„Dacă am cântat de la 21.00 până la 8.00, îți dai seama câți invitați au fost. Erau foarte mulți și fiecare voia momentul lui. A fost greu, dar asta înseamnă meseria noastră.”

Biju a vorbit și despre începuturile lui, când totul se construia pas cu pas, din sat în sat. Spune că generația lui a crescut diferit, iar publicul se câștiga cu muncă și consecvență. Chiar dacă astăzi lucrurile sunt mai rapide, el crede că esența rămâne aceeași.

„Depinde ce alegi să faci și ce subiect abordezi în piese. Dacă alegi subiecte frumoase, ai alt public. Trebuie să-ți asumi segmentul pe care îl adresezi.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

