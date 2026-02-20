Acasă » Știri » Alimentul care te scapă de insomnii și stres, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”A apărut pentru prima oară în Europa”

Alimentul care te scapă de insomnii și stres, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”A apărut pentru prima oară în Europa”

De: Alina Drăgan 20/02/2026 | 22:25
Mulți sunt cei care se confruntă cu insomniile sau cu stresul, iar pentru aceștia Mihaela Bilic a venit cu un remediu natural. Un aliment banal, prezent în bucătăriile multor români poate elimina aceste probleme. Ce trebuie să consumăm pentru a dormi mai bine și pentru a scăpa de stres?

Mihaela Bilic a adus în atenția tuturor un produs alimentar care ascunde efecte terapeutice surprinzătoare asupra organismului. Potrivit nutriționistei, acest aliment ne scapă de insomnie, dar reduce și stresul.

Recent, Mihaela Bilic a vorbit despre „alimentele funcționale”. Acest concept a apărut în Japonia în anii ’80 și se referă la totalitatea produselor care, pe lângă rolul nutritiv, conțin elemente benefice pentru sănătate. Această categorie include alimente de bază, produse fortificate și suplimente alimentare.

„Fără a avea pretenția că au un efect miraculos, asociate cu o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos, ele contribuie la menținerea formei fizice și psihice”, spune Mihaela Bilic.

Ei bine, printre aceste „alimente funcționale” se numără și un produs banal care poate face minuni pentru organism. Potrivit Mihaelei Bilic, laptele este un aliment funcțional, iar acesta ajută la reducerea stresului și eliminarea insomniilor.

De asemenea, nutriționista mai spune că pe piață există și variante îmbogățite cu melatonină sau cu magneziu. Laptele cu melatonină ajută la un somn odihnitor, iar cel bogat în magneziu contribuie la reducerea stresului.

„În Europa a apărut pentru prima oară laptele cu conținut crescut de melatonină, recomandat persoanelor cu tulburări de somn. Tot în Europa există un lapte fermentat, bogat în magneziu, capabil să reducă stresul”, a mai spus Mihaela Bilic.

De asemenea, Mihaela Bilic a mai precizat că beneficiile aduse de consumul de lapte sunt numeroase, iar acesta nu este bun doar pentru reducere insomniei și a stresului. Astfel, indiferent de tipul de lapte, specialista recomandă consumul regulat al acestui produs, care face minuni pentru organism.

„Eu constat că baza pentru alimentele funcționale a fost, în cele mai multe cazuri, laptele! Îmbogățit sau nu, dulce sau fermentat, integral sau degresat, laptele e sănătos de consumat!”, a declarat Mihaela Bilic.

