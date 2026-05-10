Ce mesaj și-a brodat Andreea Bălan pe rochia de mireasă. Are o semnificație aparte

Andreea Bălan și Victor Cornea se căsătoresc astăzi, 10 mai. Data nunții a fost stabilită anul trecut, după ce evenimentul a fost amânat din cauza unor probleme de sănătate apărute în familia lor.

Artista este în al nouălea cer, urmând să se căsătorească cu Victor Cornea în doar câteva ore. Vedeta a dezvăluit că va purta trei rochii de mireasă, iar pe una dintre acestea este brodat un mesaj cu o semnificație emoționantă.

Ce mesaj este brodat pe una dintre rochiile de mireasă ale cântăreței

Andreea Bălan se pregătește să ajungă din nou în fața altarului, la șase ani după divorțul de George Burcea. De această dată, artista spune că și-a găsit jumătatea și a acceptat inelul de logodnă oferit de Victor Cornea, chiar dacă în trecut afirma că nu își mai dorește să se căsătorească.

La finalul lunii aprilie, Andreea Bălan și Victor Cornea au făcut cununia civilă. Astăzi, 10 mai, urmează să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu. Pentru ca totul să fie organizat perfect, artista a apelat la un wedding planner.

Deși a ales să păstreze mare parte dintre detaliile evenimentului departe de ochii publicului, vedeta le-a oferit totuși fanilor o mică surpriză. Ea a dezvăluit mesajul pe care și-a dorit să îl aibă brodat pe una dintre rochiile de mireasă.

Vedeta a dorit ca pe rochia de mireasă să fie brodate inițialele sale și ale lui Victor Cornea, alături de data în care cei doi își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu.

Cu o zi înainte de marele eveniment, Andreea Bălan a primit și un cadou special din partea surorii lui Victor Cornea. Cumnata sa i-a oferit un corset alb decorat cu trandafiri în aceeași nuanță. Pe acesta era inscripționat, cu fir auriu, mesajul „scrie-mi dragostea ta”. Artista a ales să împărtășească surpriza și cu fanii săi.

CITEȘTE ȘI: Ce meniu special au pregătit Andreea Bălan și Victor Cornea. Live cooking pentru cei 250 de invitați la nunta anului!

Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații de la nuntă: „De la 3 designeri diferiți”