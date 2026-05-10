Acasă » Știri » Ce mesaj și-a brodat Andreea Bălan pe rochia de mireasă. Are o semnificație aparte

Ce mesaj și-a brodat Andreea Bălan pe rochia de mireasă. Are o semnificație aparte

De: Elisa Tîrgovățu 10/05/2026 | 13:41
Ce mesaj și-a brodat Andreea Bălan pe rochia de mireasă. Are o semnificație aparte
Mesaj special pe rochia de mireasă a Andreei Bălan. Artista se căsătorește astăzi cu Victor Cornea / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Andreea Bălan și Victor Cornea se căsătoresc astăzi, 10 mai. Data nunții a fost stabilită anul trecut, după ce evenimentul a fost amânat din cauza unor probleme de sănătate apărute în familia lor.

Artista este în al nouălea cer, urmând să se căsătorească cu Victor Cornea în doar câteva ore. Vedeta a dezvăluit că va purta trei rochii de mireasă, iar pe una dintre acestea este brodat un mesaj cu o semnificație emoționantă.

Ce mesaj este brodat pe una dintre rochiile de mireasă ale cântăreței

Andreea Bălan se pregătește să ajungă din nou în fața altarului, la șase ani după divorțul de George Burcea. De această dată, artista spune că și-a găsit jumătatea și a acceptat inelul de logodnă oferit de Victor Cornea, chiar dacă în trecut afirma că nu își mai dorește să se căsătorească.

La finalul lunii aprilie, Andreea Bălan și Victor Cornea au făcut cununia civilă. Astăzi, 10 mai, urmează să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu. Pentru ca totul să fie organizat perfect, artista a apelat la un wedding planner.

Sursa foto: Social media

Deși a ales să păstreze mare parte dintre detaliile evenimentului departe de ochii publicului, vedeta le-a oferit totuși fanilor o mică surpriză. Ea a dezvăluit mesajul pe care și-a dorit să îl aibă brodat pe una dintre rochiile de mireasă.

Vedeta a dorit ca pe rochia de mireasă să fie brodate inițialele sale și ale lui Victor Cornea, alături de data în care cei doi își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu.

Cu o zi înainte de marele eveniment, Andreea Bălan a primit și un cadou special din partea surorii lui Victor Cornea. Cumnata sa i-a oferit un corset alb decorat cu trandafiri în aceeași nuanță. Pe acesta era inscripționat, cu fir auriu, mesajul „scrie-mi dragostea ta”. Artista a ales să împărtășească surpriza și cu fanii săi.

CITEȘTE ȘI: Ce meniu special au pregătit Andreea Bălan și Victor Cornea. Live cooking pentru cei 250 de invitați la nunta anului!

Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații de la nuntă: „De la 3 designeri diferiți”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă o bere la o terasă din Balchik. Scumpiri pe litoralul bulgăresc în 2026
Știri
Cât costă o bere la o terasă din Balchik. Scumpiri pe litoralul bulgăresc în 2026
Mama lui Alice, adevărul despre relația pe care fiica ei o avea cu călăul: ”Avem dovezi!”
Știri
Mama lui Alice, adevărul despre relația pe care fiica ei o avea cu călăul: ”Avem dovezi!”
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în...
Miruță, TAXAT pentru ultima apariție la Târgu Jiu. „Zero pe linie. Nimic pentru Gorj, nimic pentru gorjeni”
Gandul.ro
Miruță, TAXAT pentru ultima apariție la Târgu Jiu. „Zero pe linie. Nimic pentru...
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru...
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un decor neobișnuit”
Adevarul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi...
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un...
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă”...
Parteneri
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral!...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Click.ro
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care...
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt convinși că n-are nicio șansă”
Digi 24
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe,...
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Miruță, TAXAT pentru ultima apariție la Târgu Jiu. „Zero pe linie. Nimic pentru Gorj, nimic pentru gorjeni”
Gandul.ro
Miruță, TAXAT pentru ultima apariție la Târgu Jiu. „Zero pe linie. Nimic pentru Gorj, nimic...
ULTIMA ORĂ
Cât costă o bere la o terasă din Balchik. Scumpiri pe litoralul bulgăresc în 2026
Cât costă o bere la o terasă din Balchik. Scumpiri pe litoralul bulgăresc în 2026
Numerologul vedetelor dezvăluie ce se întâmplă între Cabral și Andreea Ibacka, după zvonurile ...
Numerologul vedetelor dezvăluie ce se întâmplă între Cabral și Andreea Ibacka, după zvonurile divorțului: ”Ea este cea care depune mai mult efort”
Mama lui Alice, adevărul despre relația pe care fiica ei o avea cu călăul: ”Avem dovezi!”
Mama lui Alice, adevărul despre relația pe care fiica ei o avea cu călăul: ”Avem dovezi!”
Alertă în România! Ana a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Ana a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Gestul făcut de părinții lui Victor Cornea, înainte de nunta cu Andreea Bălan. I-au dat lacrimile ...
Gestul făcut de părinții lui Victor Cornea, înainte de nunta cu Andreea Bălan. I-au dat lacrimile instant!
BANCUL ZILEI | Superstiții matinale
BANCUL ZILEI | Superstiții matinale
Vezi toate știrile