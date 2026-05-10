„Doctorul de suflete” explică puterea nebănuită a apei. Situație bizară în timpul filmărilor, când Andrei Diaconu discuta despre energii

Andrei Diaconu a fost cel mai recent invitat al emisiunii CANCAN EXCLUSIV, acesta fiind cunoscut în spațiul public drept „doctor de suflete” și este asociat cu zona de spiritualitate, energie, karmă și practici ezoterice. În cadrul discuției, Andrei Diaconu a vorbit despre vindecarea energetică, influența vibrațiilor și puterea intenției asupra corpului, minții și a inclusiv asupra apei pe care o bem zilnic. Acesta a dezvăluit cum putem programa apa pe care o consumăm și despre felul în care aceasta ne poate prelua intențiile. În timpul interviului, exact în momentele în care se discuta despre felul în care apa absoarbe energie, s-a întâmplat un lucru surprinzător care nu a fost inițial remarcat de nimeni.

În cadrul interviului acordat în exclusivitate, Andrei Diaconu a oferit mai multe persepctive asupra deochiului și a energiilor negative, spunând că apa poate fi folosită ca metodă de purificare energetică, dacă este consumată lent și cu intenție clară. În timpul discuției, în paharul din fața lui am putut oberva o formă ciudată. Detaliul a stârnit curiozitate și numeroase interpretări în contextul temei abordate chiar în timpul interviului.

Ce s-a întâmplat cu apa din paharul lui Andrei Diaconu când discuta despre energii și intenții

Andrei Diaconu: Apa este cea mai ușor programabilă. Multă lume nu înțelege cât de importantă este calitatea apei pe care o bei sau locul pe unde vine acea apă. Dacă bei apă de la robinet, apa trece prin destul de multe țevi, prin extrem de multe locuri. Gândește-te că acolo pot fi nuclee de energie negativă, potraluri negative. Tu bei o apă care este programată aleatoriu. De aceea, de fiecare dată când beau un pahar cu apă țin câteva secunde paharul între palme și pun intenția ca această apă și cer ca acea apă să fie curățată energetic și să mă curețe pe mine.

La montaj, echipa a observat o formă ciudată vizibilă în paharul de apă aflat pe masa lui Andrei, chiar în timpul discuției. Conversația a continuat, iar „doctorul de suflete” ne-a prezentat o metodă de purificare energetică.

Andrei Diaconu: La fel și cu deochiul. Iei un pahar cu apă, nu trebuie să folosești neapărat mir, îl ții între palme și spui: Programez această apă să mă curețe de orice energie negativă care este acum pe mine. Apoi bei din paharul respectiv de apă.

CANCAN EXCLUSIV: Bei încet?

Andrei Diaconu: Bei încet, da. Guriță cu guriță, trebuie să îi dai puțin timp.

