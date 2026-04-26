Tehnica de remodelare a gândirii pentru atragerea prosperității prin Theta Healing. Alina Feder detaliază pașii procesului de manifestare financiară

Alina Feder, instructor certificat în theta healing, a vorbit în cel mai recent episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” despre modul în care această practică ar putea fi folosită pentru a schimba perspectiva asupra banilor și pentru a atrage prosperitatea.

Invitată să explice dacă tehnica poate influența situația financiară, ea a descris un proces bazat pe introspecție, meditație și identificarea blocajelor personale.

Tehnica de remodelare a gândirii pentru atragerea prosperității prin Tetha Healing

Alina Feder a afirmat că, în viziunea Theta Healing, primul pas este înțelegerea motivelor pentru care o persoană ar fi „creat” sau menținut o situație financiară dificilă.

„De exemplu, să zic, am o situație financiară proastă. Intru în meditație, mă relaxez și din nou vine discuția cu Dumnezeu și Îl întreb pe Dumnezeu care sunt motivațiile pentru care eu am creat acea situație financiară proastă. Care sunt motivațiile pentru care încă o păstrez? Găsesc acele motivații, toate care sunt pozitive le descarc din energia creatoare, mă conectez la energia creatoare și primesc acele vibrații, toate care sunt negative le eliberez. Apoi, următorul pas este crearea unei noi realități. După ce am eliberat tipare limitative, emoții, obișnuințe, poate chiar contracte de sărăcie sau ce-o mai fi fost pe acolo, intru la etapa următoare în care-mi setez intenția abundenței financiare”, a spus Alina Feder.

În etapa următoare, potrivit acesteia, este necesară stabilirea unei intenții clare privind suma dorită. Ea a explicat că mintea ar putea opune rezistență unor obiective considerate imposibile, însă această rezistență ar trebui „curățată”.

„Sigur, poate să vreau un milion de euro, să-i fac într-o lună. Dar nu-i posibil. Dar cine zice că nu-i posibil? Mintea mea. De fapt, în momentul în care stabilesc intenția, mintea va veni cu rezistență la acea intenție. E foarte posibil. Nu poți să-i faci, n-ai cum să-i faci, n-ai avut niciodată atâția bani. Și atunci mă apuc și curăț toate aceste rezistențe din nou și din nou și din nou până când simt că nu mai am nicio contractură musculară, niciun gând vis-a-vis de faptul că eu luna viitoare vreau să manifest un milion de euro”, a explicat ea.

Alina Feder detaliază pașii procesului de manifestare financiară

Alina Feder a subliniat că ultimul pas al procesului este recunoștința, pe care o consideră esențială.

„Recunoștința reprezintă o vibrație înaltă. Foarte înaltă. (Când trebuie să apară în procesul acesta al meditației?) În momentul în care îi mulțumim cu recunoștință divinității că deja am făcut acel milion de euro. Eu îmi închipui într-o prima fază, îmi imaginez că deja am atras acel milion de euro și simt o profundă recunoștință. Pot să mai simt împlinire, pot să simt generozitate, să dăruiesc și altora sau pot chiar să-mi setez intenția în cadrul procesului de manifestare ca abundanța mea financiară să aducă abundanță celorlalți”.

De asemenea, aceasta a adăugat că intenția poate include și dorința de a împărți o parte din suma obținută, dacă aceasta este în acord cu procesul personal de manifestare.

