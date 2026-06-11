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Amenzi în serie pentru un șofer nevinovat din Franța! Bărbatul a fost acuzat timp de ani întregi

De: Anca Chihaie 11/06/2026 | 22:48
Amenzi în serie pentru un șofer nevinovat din Franța! Bărbatul a fost acuzat timp de ani întregi
Amenzi !/ Sursa foto: Pixabay
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Un locuitor din orașul Rosières-en-Santerre, situat în departamentul Somme din nordul Franței, se confruntă de mai mulți ani cu o situație neobișnuită și dificil de rezolvat. Deși nu a circulat niciodată cu automobilul său pe teritoriul Italiei, bărbatul continuă să primească amenzi emise de autoritățile italiene pentru diverse încălcări ale legislației rutiere. Cazul scoate în evidență problemele care pot apărea atunci când există erori în sistemele de înregistrare a vehiculelor și dificultățile întâmpinate de cetățeni în încercarea de a demonstra că nu sunt responsabili pentru faptele care le sunt atribuite.

Totul își are originea în anul 2016, când francezul și-a achiziționat un Jeep Renegade. La momentul cumpărării, mașina a fost echipată cu o plăcuță de înmatriculare provizorie, utilizată până la emiterea documentelor și numerelor definitive. Ani mai târziu, această plăcuță avea să devină sursa unei probleme administrative complexe, care continuă să producă efecte și în prezent.

Bărbatul a fost acuzat timp de ani întregi

Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, numărul de înmatriculare provizoriu al vehiculului a fost asociat în mod eronat cu un alt automobil, un SUV Audi care circulă în Italia. Din cauza acestei confuzii, toate sancțiunile aplicate proprietarului acelui vehicul au început să fie trimise către șoferul francez.

Primele notificări au apărut în anul 2021. Inițial, acestea păreau a fi simple erori administrative care urmau să fie clarificate rapid. Cu toate acestea, în loc să dispară, amenzile au continuat să se acumuleze. Documentele primite făceau referire la depășirea limitelor legale de viteză, staționări și parcări neregulamentare, precum și la neplata unor taxe rutiere percepute pe anumite segmente de drum din Italia.

Pe măsură ce numărul sancțiunilor a crescut, situația a devenit tot mai dificilă pentru proprietarul Jeep-ului. Fiecare nouă notificare presupunea proceduri suplimentare de contestare și transmiterea de documente către instituțiile competente. În repetate rânduri, acesta a fost nevoit să demonstreze că automobilul său nu a părăsit Franța și că vehiculul surprins în imaginile atașate proceselor-verbale nu este cel aflat în proprietatea sa.

Fotografiile realizate de camerele de supraveghere și de sistemele automate de control rutier indicau în mod clar că automobilul sancționat era un Audi și nu Jeep-ul pe care îl deține francezul. Cu toate acestea, simpla existență a dovezilor vizuale nu a fost suficientă pentru a opri fluxul de amenzi. Problemele generate de asocierea greșită a numărului de înmatriculare au continuat să producă efecte în bazele de date și în sistemele administrative implicate.

În încercarea de a rezolva situația, proprietarul vehiculului a urmat mai multe proceduri oficiale. El a depus plângeri pentru utilizarea frauduloasă a numărului de înmatriculare și a transmis numeroase contestații către autoritățile responsabile. Demersurile au presupus prezentarea documentelor mașinii, dovezi privind localizarea vehiculului și alte acte care să confirme că nu există nicio legătură între automobilul său și încălcările constatate în Italia.

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