Nicuşor Dan, prima reacție după demiterea Guvernului Bolojan: ”Nu este un moment fericit”

De: David Ioan 05/05/2026 | 19:30
Președintele Nicușor Dan a reacționat marți, 5 mai, la scurt timp după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, afirmând că România va avea un nou executiv „într-un termen rezonabil”.

Șeful statului a explicat că va începe cu discuții informale cu partidele, urmând ca, după conturarea opțiunilor, să fie declanșate consultările oficiale pentru desemnarea unui premier.

Reacția lui Nicușor Dan după moțiunea PSD-AUR

Declarația a venit în contextul în care Administrația Prezidențială anunțase anterior că președintele urma să susțină la ora 18.00 o conferință de presă la Palatul Cotroceni pentru a clarifica pașii de urmat după căderea Guvernului Bolojan.

Conform procedurii constituționale, șeful statului convoacă partidele parlamentare la consultări, iar ulterior nominalizează un candidat pentru funcția de prim-ministru. În mesajul său, Nicușor Dan a făcut din nou apel la calm, la fel ca pe 22 aprilie, când criza politică abia se contura.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu este un moment fericit în nicio democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează”, a declarat președintele.

Acesta a subliniat că orientarea pro-occidentală a României nu va fi pusă în discuție și că există consens politic asupra principalelor angajamente internaționale.

Ce urmează pentru formarea noului Guvern

„Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate funcționarea statului și mai ales de corupție, legate de viața de zi cu zi și o să le am în vedere la discuțiile cu partidele pentru formarea unui nou Guvern. Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil. Exclud scenariul alegerilor anticipate si, subliniez, vom avea un Guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta”, a conchis șeful statului.

În declarațiile făcute în zilele anterioare votului, Nicușor Dan precizase că, dacă Executivul Bolojan ar cădea în Parlament, va iniția rapid consultări cu partidele care au format fosta coaliție pentru a afla propunerile lor de premier. Tot atunci, președintele a reiterat că nu va desemna un prim-ministru din partea AUR și că varianta Călin Georgescu este exclusă.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată cu 281 de voturi, același număr cu care a fost demis și Florin Cîțu în 2021. Odată cu Ilie Bolojan, a căzut întregul cabinet, după 11 luni de mandat. PSD își retrăsese miniștrii cu două săptămâni înainte de vot.

Ilie Bolojan devine astfel al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989. Acesta conduce PNL din iulie 2025, mandatul său urmând să se încheie în 2027, după ce statutul partidului a fost modificat în iunie 2025, reducând durata mandatului președintelui liberal de la patru la doi ani.

Când și unde va avea loc înmormântarea lui Beatrice, tânăra care a murit după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer
Soțul Valentinei, femeia de 45 de ani care a murit după un lifting facial, amenințat de medicul estetician: "Nimeni n-a luat nicio măsură!"
Alertă în România! Edith Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Cum se transmite și ce simptome provoacă Hantavirus, care s-a răspândit pe o crozieră în Atlantic
Fructul copilăriei se vinde cu 200 de lei kilogramul, în mai 2026: "Nu m-aș fi așteptat să dau banii pe așa ceva"
Pro TV anunță o schimbare importantă în noul sezon Masterchef: "Ne întoarcem la esență"
