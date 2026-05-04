Ce i-a spus Mircea Lucescu nepotului său, pe patul de spital. Matei Lucescu, dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui ”Il Luce”

În cea mai nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” rolul de invitat l-a avut Matei Lucescu, nepotul regretatului Mircea Lucescu. În cadrul unei discuții sincere și emoționante, acesta a vorbit despre ultimele clipe din viața lui „Il Luce”, dar și despre lecțiile prețioase pe care acesta le-a lăsat în urmă.

Luni, 4 mai, la ora 19:00, pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului. De această dată, invitatul lui Adrian Artene a fost Matei Lucescu. Acesta poartă pe umeri nu doar un nume uriaș, ci și povara ultimelor cuvinte rostite de bunicul său. Este prima apariție a lui Matei într-un format de podcast, o spovedanie despre omul din spatele mitului și despre dorințe rămase nerostite.

Matei Lucescu, despre ultimele clipe din viața lui „Il Luce”

În cadrul podcast-ului, Matei Lucescu a vorbit deschis despre bunicul său și ultimele momente din viața acestuia, despre lecțiile pe care le-a lăsat în urmă, dar și despre cum tragedia care a îndoliat întreaga lume a fotbalului a unit și mai mult familia lui „Il Luce”.

Matei Lucescu a dezvăluit că și în ultimele clipe de viață bunicul său se gândea la cei dragi și a rămas puternic.

„Adrian Artene: Ascultam acum prin vocea ta o lecție de la Mircea Lucescu, respectiv că nu trebuie să renunți niciodată. Faptul că nu reușești este doar pentru că ai renunțat. Dacă vei persista, vei izbuti. Vei atrage succesul. În acele ultime conversații, pe care le-ai avut în acea săptămână, vă purta în continuare de grijă? Matei Lucescu: Întotdeauna, întotdeauna. Îl vizitam la spital și îmi spunea: «Hai, du-te acasă că te așteaptă copiii! Du-te, du-te, ai grijă de ei că ai doi copii acasă. Du-te, lasă-mă pe mine, eu mă descurc, tu fii acolo alături de familie». Deci ne purta de grijă întotdeauna, întotdeauna. Adrian Artene: Ascultam emoționanta declarație a tatălui tău, exact aceea că în vinerea când s-au auzit ultima dată și când l-a văzut ultima dată, au fost acele două-trei secunde pe care tu le-ai oferit amândurora și bunicului tău și tatălui tău când i-ai pus în legătură. Matei Lucescu: Niciodată nu te gândești că e ultima oară când vorbești cu cineva. Niciodată. Sau, de fapt, nu niciodată. Sunt foarte puține momentele în care realizezi acest lucru cu adevărat. Dar mă bucur că am reușit să fiu acolo în acele momente. Asta e important. Uneori prezența este extraordinar de importantă. Să fim alături de oameni atunci când au nevoie. Și mă bucur că am reușit să fac acest lucru”, a mărturisit nepotul lui „Il Luce”.

