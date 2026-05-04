Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Meryl Streep, din „The Devil Wears Prada 2”, adevărul despre conflictul cu Goldie Hawn: „Probabil asta era problema”

Meryl Streep, din „The Devil Wears Prada 2”, adevărul despre conflictul cu Goldie Hawn: „Probabil asta era problema”

De: Irina Maria Daniela 04/05/2026 | 22:10
Meryl Streep, din „The Devil Wears Prada 2”, adevărul despre conflictul cu Goldie Hawn: „Probabil asta era problema”
Meryl Streep, din „The Devil Wears Prada 2”, adevărul despre conflictul cu Goldie Hawn. Sursa foto: Profimedia

Meryl Streep este din nou în centrul atenție după lansarea filmului „The Devil Wears Prada 2”, care se bucură de un real succes. Actrița a rememorat un conflict mai vechi pe care l-a avut cu Goldie Hawn, colega ei de breaslă care s-a plâns recent că primește numai roluri nepotrivite. Află de la ce a pornit totul în rândurile următoare!

Scânteiele au apărut pe platourile de filmare ale „Death Becomes Her”, unde Meryl Streep a jucat alături de Goldie Hawn și Bruce Willis. Motivul conflictului a fost lipsa de punctualitate a actriței din „Private Benjamin”.

Meryl Streep, adevărul despre conflictul cu Goldie Hawn

Cele două actrițe au interpretat rolurile principale feminine din comedia neagră „Death Becomes Her” (1992). Este vorba a două prietene care sunt prinse într-un triunghi amoros – ambele concurau pentru inima lui Bruce Willis, care interpreta rolul principal masculin, apoi pentru talentul lui în make-up.

Actrița din „The Devil Wears Prada 2” nu era deloc mulțumită de faptul că ea ajungea mereu la timp pe platourile de filmare, în timp ce Goldie Hawn întârzia mereu, potrivit Vanity Fair.

„Goldie întârzia mereu la filmări. Dar era atât de adorabilă. Eu sunt mereu punctuală, știi, și enervantă. Dar ea întârzia și îmi amintesc că avea o decapotabilă roșie și venea singură la platou. Probabil asta era problema. Își făcea părul și spunea: «Oh, Doamne, îmi pare rău!» Și toată lumea credea: «E atât de drăguță.» Da… așa că am avut un mic conflict cu ea”, a mărturisit Meryl Streep în cadrul unui interviu publicat pe YouTube Vanity Fair.

Meryl Streep și Goldie Hawn au devenit prietene


Cu toate acestea, cele două au reușit să se împrietenească pe platourile de filmare. Au amintiri foarte plăcute din acea perioadă și încă păstrează legătura.

„O adoram. O ador și acum. Este una dintre prietenele mele și, de-a lungul anilor, am râs mult pe seama acelui film, pentru că oamenii îl iubesc. Eu l-am perceput ca pe un fel de documentar despre Beverly Hills”, a mai spus Meryl.

Bruce Willis, „un minunat”

Meryl Streep a vorbit și despre cum a fost să lucreze alături de celebrul Bruce Willis, cunoscut mai ales pentru seria „Die Hard”. Cu toate că mulți de pe platourile de filmare spuneau că este un actor dificil, actrița din „The Devil Wears Prada 2” s-a înțeles de minune cu el.

„Oh, Bruce a fost minunat! Știu că pe alte platouri avea reputația de a fi dificil, dar cu noi s-a distrat de minune. A fost un adevărat gentleman și foarte deschis să fie ridicol. Mi s-a părut extraordinar”, a recunoscut actrița.

Meryl Streep, despre retragerea din actorie


În cadrul unei emisiuni, vedeta de la Hollywood a vorbit și despre retragerea din activitate. Aceasta susține că, înainte de a primi oferta de a apărea în DWP, se gândea să se retragă definitiv.

Actrița în vârstă de 76 de ani a fost la un pas de a rata rolul principal – Miranda Priestly, redactor-șef temut al revistei Runway – în 2006. Motivul? Și-a dat seama că pelicula va avea un succes imens și a vrut să obțină mai mulți bani pentru rol.

„M-au sunat și mi-au făcut o ofertă, iar eu am spus: «Nu, nu o să fac asta.» Știam că va fi un succes și am vrut să văd dacă îmi dublez cerințele… Și au spus imediat: «Sigur.» Atunci am realizat, la 50-60 de ani, că pot face asta. Aveau nevoie de mine, așa am simțit. Eram pregătită să mă retrag, dar a fost o lecție”, a spus Meryl Streep în cadrul emisiunii TODAY, prezentată de Jenna Bush Hager și Sheinelle.

CITEȘTE ȘI:

Filmul care a cucerit telespectatorii la nivel internațional. Îl poți vedea pe Netflix

Donatella Versace, de nerecunoscut! Ce intervenție estetică pare că și-a făcut la 70 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prințesa Eugenie este însărcinată cu al treilea copil! Soțul ei, Jack Brooksbank, este în al nouălea cer
Showbiz internațional
Prințesa Eugenie este însărcinată cu al treilea copil! Soțul ei, Jack Brooksbank, este în al nouălea cer
Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit. Soția lui a detaliat ce s-a întâmplat
Showbiz internațional
Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit. Soția lui a detaliat ce s-a întâmplat
Pîslaru anunță că România va primi integral banii pentru cererea de plată nr. 4 din PNRR
Mediafax
Pîslaru anunță că România va primi integral banii pentru cererea de plată nr....
Ziua și războiul imaginar la USR. Astăzi, ministrul Diana Buzoianu inventează plaje și situații „halucinante” inexistente
Gandul.ro
Ziua și războiul imaginar la USR. Astăzi, ministrul Diana Buzoianu inventează plaje și...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții de la bass”
Adevarul
Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ținute spectaculoase la Gala Premiilor Gopo! Monica Bîrlădeanu, Amalia Enache și Dana Rogoz au strălucit pe covorul roșu
Click.ro
Ținute spectaculoase la Gala Premiilor Gopo! Monica Bîrlădeanu, Amalia Enache și Dana Rogoz au strălucit...
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre...
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Ziua și războiul imaginar la USR. Astăzi, ministrul Diana Buzoianu inventează plaje și situații „halucinante” inexistente
Gandul.ro
Ziua și războiul imaginar la USR. Astăzi, ministrul Diana Buzoianu inventează plaje și situații „halucinante”...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Amendă de 60.000 de euro în Grecia pentru cei care încalcă noua lege în sezonul estival 2026
Amendă de 60.000 de euro în Grecia pentru cei care încalcă noua lege în sezonul estival 2026
Alertă în România! Aurel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Aurel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
A venit nota de plată pentru milionarul cu leafă-record, după ce și-a amenințat soția. Divorț ...
A venit nota de plată pentru milionarul cu leafă-record, după ce și-a amenințat soția. Divorț și împărțirea unei averi colosale!
Ultima persoană care a stat de vorbă cu Mircea Lucescu în spital, înainte să moară: ”Au fost ...
Ultima persoană care a stat de vorbă cu Mircea Lucescu în spital, înainte să moară: ”Au fost momente dificile”
Pepe și Vasilică Ceterașu, noi dezvăluiri după țeapa din Austria: ”Nu avea de unde să plătească”
Pepe și Vasilică Ceterașu, noi dezvăluiri după țeapa din Austria: ”Nu avea de unde să plătească”
Momentul de la priveghiul lui Mircea Lucescu care a impresionat întreaga familie. Matei Lucescu: ”N-aveam ...
Momentul de la priveghiul lui Mircea Lucescu care a impresionat întreaga familie. Matei Lucescu: ”N-aveam cum să ne imaginăm”
Vezi toate știrile