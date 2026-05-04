Meryl Streep, din „The Devil Wears Prada 2”, adevărul despre conflictul cu Goldie Hawn: „Probabil asta era problema”

Meryl Streep este din nou în centrul atenție după lansarea filmului „The Devil Wears Prada 2”, care se bucură de un real succes. Actrița a rememorat un conflict mai vechi pe care l-a avut cu Goldie Hawn, colega ei de breaslă care s-a plâns recent că primește numai roluri nepotrivite. Află de la ce a pornit totul în rândurile următoare!

Scânteiele au apărut pe platourile de filmare ale „Death Becomes Her”, unde Meryl Streep a jucat alături de Goldie Hawn și Bruce Willis. Motivul conflictului a fost lipsa de punctualitate a actriței din „Private Benjamin”.

Meryl Streep, adevărul despre conflictul cu Goldie Hawn

Cele două actrițe au interpretat rolurile principale feminine din comedia neagră „Death Becomes Her” (1992). Este vorba a două prietene care sunt prinse într-un triunghi amoros – ambele concurau pentru inima lui Bruce Willis, care interpreta rolul principal masculin, apoi pentru talentul lui în make-up.

Actrița din „The Devil Wears Prada 2” nu era deloc mulțumită de faptul că ea ajungea mereu la timp pe platourile de filmare, în timp ce Goldie Hawn întârzia mereu, potrivit Vanity Fair.

„Goldie întârzia mereu la filmări. Dar era atât de adorabilă. Eu sunt mereu punctuală, știi, și enervantă. Dar ea întârzia și îmi amintesc că avea o decapotabilă roșie și venea singură la platou. Probabil asta era problema. Își făcea părul și spunea: «Oh, Doamne, îmi pare rău!» Și toată lumea credea: «E atât de drăguță.» Da… așa că am avut un mic conflict cu ea”, a mărturisit Meryl Streep în cadrul unui interviu publicat pe YouTube Vanity Fair.

Meryl Streep și Goldie Hawn au devenit prietene

Cu toate acestea, cele două au reușit să se împrietenească pe platourile de filmare. Au amintiri foarte plăcute din acea perioadă și încă păstrează legătura.

„O adoram. O ador și acum. Este una dintre prietenele mele și, de-a lungul anilor, am râs mult pe seama acelui film, pentru că oamenii îl iubesc. Eu l-am perceput ca pe un fel de documentar despre Beverly Hills”, a mai spus Meryl.

Bruce Willis, „un minunat”

Meryl Streep a vorbit și despre cum a fost să lucreze alături de celebrul Bruce Willis, cunoscut mai ales pentru seria „Die Hard”. Cu toate că mulți de pe platourile de filmare spuneau că este un actor dificil, actrița din „The Devil Wears Prada 2” s-a înțeles de minune cu el.

„Oh, Bruce a fost minunat! Știu că pe alte platouri avea reputația de a fi dificil, dar cu noi s-a distrat de minune. A fost un adevărat gentleman și foarte deschis să fie ridicol. Mi s-a părut extraordinar”, a recunoscut actrița.

Meryl Streep, despre retragerea din actorie

În cadrul unei emisiuni, vedeta de la Hollywood a vorbit și despre retragerea din activitate. Aceasta susține că, înainte de a primi oferta de a apărea în DWP, se gândea să se retragă definitiv.

Actrița în vârstă de 76 de ani a fost la un pas de a rata rolul principal – Miranda Priestly, redactor-șef temut al revistei Runway – în 2006. Motivul? Și-a dat seama că pelicula va avea un succes imens și a vrut să obțină mai mulți bani pentru rol.

„M-au sunat și mi-au făcut o ofertă, iar eu am spus: «Nu, nu o să fac asta.» Știam că va fi un succes și am vrut să văd dacă îmi dublez cerințele… Și au spus imediat: «Sigur.» Atunci am realizat, la 50-60 de ani, că pot face asta. Aveau nevoie de mine, așa am simțit. Eram pregătită să mă retrag, dar a fost o lecție”, a spus Meryl Streep în cadrul emisiunii TODAY, prezentată de Jenna Bush Hager și Sheinelle.

