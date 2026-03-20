Filmul care a cucerit telespectatorii la nivel internațional. Îl poți vedea pe Netflix

Uneori, tot ce ai nevoie este un film ușor, care să te scoată din rutină și să-ți ofere o poveste despre iubire și regăsire. Pelicula „27 de rochii” ocupă locul patru în topul din România și nouă la nivel internațional. Disponibil pe Netflix, filmul a revenit în preferințele publicului și continuă să atragă numeroși spectatori.

Filmul apărut în 2008 atrage numeroși spectatori în prezent pe platformele de streaming. Povestea o urmărește pe Jane Nichols, o tânără care a fost de 27 de ori domnișoară de onoare, dedicându-se complet fericirii altora, fără să-și găsească propria iubire. Viața ei ia o turnură neașteptată atunci când sora sa mai mică apare și se logodește chiar cu bărbatul de care Jane era îndrăgostită în secret.

În contrast cu Jane, Kevin Doyle, un jurnalist sceptic față de ideea de căsătorie, aduce un echilibru interesant poveștii. Diferențele dintre ei creează momente pline de farmec și dinamism.

Ce spun criticii de film despre peliculă

Deși filmul urmează tiparele clasice ale genului și nu surprinde prin originalitate, reușește să captiveze prin interpretările actorilor principali și prin chimia dintre ei. Rezultatul este o comedie romantică plăcută, ușor de urmărit.

„Mi-a plăcut personajul Kevin Doyle (James Marsden) din „27 Dresses”, cel mai recent film regizat de Anne Fletcher și scris de Aline Brosh McKenna. Doyle este cinic și deziluzionat când vine vorba despre nunți, ceea ce este cu atât mai interesant cu cât este jurnalist și se ocupă în principal de anunțuri de nuntă pentru New York Journal”. Jane Nichols (Katherine Heigl), pe de altă parte, este exact opusul. Încă de la opt ani știe că iubește nunțile, iar de-a lungul timpului a fost confidentă, domnișoară de onoare și organizatoare de nu mai puțin de 27 de ori. Nu regretă nimic din toate acestea, cel puțin până în momentul în care sora ei mai mică ajunge în oraș și se logodește cu șeful lui Jane, bărbatul de care aceasta era îndrăgostită în secret de ani de zile. Este „27 Dresses” un film previzibil? Absolut. Aduce ceva nou genului comediilor romantice? Nici pe departe, lucru cu atât mai dezamăgitor dacă ne gândim la scenariul mult mai îndrăzneț din „The Devil Wears Prada”. Și totuși, în ciuda poveștii tipice și a previzibilității, Katherine Heigl demonstrează încă o dată că este o prezență extrem de plăcută în rol principal. Chimia sa cu James Marsden, care în sfârșit >, ajută filmul să depășească mediocritatea și să devină o comedie romantică agreabilă, energică și sinceră,”, a transmis Richard Propes, critic de film.

