Acasă » Știri » Filmul care a cucerit telespectatorii la nivel internațional. Îl poți vedea pe Netflix

De: Andreea Stăncescu 20/03/2026 | 22:39
Filmul apreciat de mii de persoane / Sursa foto: Pexels

Uneori, tot ce ai nevoie este un film ușor, care să te scoată din rutină și să-ți ofere o poveste despre iubire și regăsire. Pelicula „27 de rochii” ocupă locul patru în topul din România și nouă la nivel internațional. Disponibil pe Netflix, filmul a revenit în preferințele publicului și continuă să atragă numeroși spectatori.

Filmul apărut în 2008 atrage numeroși spectatori în prezent pe platformele de streaming. Povestea o urmărește pe Jane Nichols, o tânără care a fost de 27 de ori domnișoară de onoare, dedicându-se complet fericirii altora, fără să-și găsească propria iubire. Viața ei ia o turnură neașteptată atunci când sora sa mai mică apare și se logodește chiar cu bărbatul de care Jane era îndrăgostită în secret.

În contrast cu Jane, Kevin Doyle, un jurnalist sceptic față de ideea de căsătorie, aduce un echilibru interesant poveștii. Diferențele dintre ei creează momente pline de farmec și dinamism.

Sursa foto: 20th Century Fox

Ce spun criticii de film despre peliculă

Deși filmul urmează tiparele clasice ale genului și nu surprinde prin originalitate, reușește să captiveze prin interpretările actorilor principali și prin chimia dintre ei. Rezultatul este o comedie romantică plăcută, ușor de urmărit.

„Mi-a plăcut personajul Kevin Doyle (James Marsden) din „27 Dresses”, cel mai recent film regizat de Anne Fletcher și scris de Aline Brosh McKenna.

Doyle este cinic și deziluzionat când vine vorba despre nunți, ceea ce este cu atât mai interesant cu cât este jurnalist și se ocupă în principal de anunțuri de nuntă pentru New York Journal”.

Jane Nichols (Katherine Heigl), pe de altă parte, este exact opusul. Încă de la opt ani știe că iubește nunțile, iar de-a lungul timpului a fost confidentă, domnișoară de onoare și organizatoare de nu mai puțin de 27 de ori.

Nu regretă nimic din toate acestea, cel puțin până în momentul în care sora ei mai mică ajunge în oraș și se logodește cu șeful lui Jane, bărbatul de care aceasta era îndrăgostită în secret de ani de zile.

Este „27 Dresses” un film previzibil? Absolut. Aduce ceva nou genului comediilor romantice? Nici pe departe, lucru cu atât mai dezamăgitor dacă ne gândim la scenariul mult mai îndrăzneț din „The Devil Wears Prada”.

Și totuși, în ciuda poveștii tipice și a previzibilității, Katherine Heigl demonstrează încă o dată că este o prezență extrem de plăcută în rol principal. Chimia sa cu James Marsden, care în sfârșit >, ajută filmul să depășească mediocritatea și să devină o comedie romantică agreabilă, energică și sinceră,”, a transmis Richard Propes, critic de film.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce nu vor mai afișa benzinăriile prețurile în curând. Decizia luată de mulți furnizori de carburanți
De ce nu vor mai afișa benzinăriile prețurile în curând. Decizia luată de mulți furnizori de carburanți
Două țări europene oferă mii de locuri de muncă în sezonul estival. Ce salarii se oferă
Două țări europene oferă mii de locuri de muncă în sezonul estival. Ce salarii se oferă
Ce nume poartă fiul cel mic al lui Enrique Iglesias. Anna Kournikova a postat imagini rare cu cei patru ...
Ce nume poartă fiul cel mic al lui Enrique Iglesias. Anna Kournikova a postat imagini rare cu cei patru copii ai cuplului
Nu mai e cale de întoarcere! Toto Dumitrescu, la un pas de închisoare! Ce a stabilit instanța după ...
Nu mai e cale de întoarcere! Toto Dumitrescu, la un pas de închisoare! Ce a stabilit instanța după ce actorul a fugit de la locul accidentului
Adevăratul motiv pentru care Jador a divorțat de Oana Ciocan: „Sunt conștient că este greu”
Adevăratul motiv pentru care Jador a divorțat de Oana Ciocan: „Sunt conștient că este greu”
Bruce Willis a împlinit 71 de ani. Imagini de colecție publicate de Demi Moore cu actorul și nepoata ...
Bruce Willis a împlinit 71 de ani. Imagini de colecție publicate de Demi Moore cu actorul și nepoata sa
Vezi toate știrile