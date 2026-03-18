A apărut trailerul pentru Spider-Man: Brand New Day. Ce personaje revin pe marele ecran și ce fețe noi vor descoperi spectatorii

Producătorii Spider-Man: Brand New Day au prezentat noul trailer al filmului, iar fanii francizei abia așteaptă să vadă producția pe marile ecrane.

Noul film „Spider-Man: Brand New Day” este prezentat ca o continuare directă a producțiilor anterioare, în centrul poveștii aflându-se un Peter Parker izolat, după ce identitatea sa a fost ștearsă din memoria tuturor. Potrivit The Independent, această schimbare redefinește complet statutul personajului, care este nevoit să își reconstruiască viața fără sprijinul celor apropiați.

Trailerul începe cu Tom Holland reluându-și rolul lui Peter Parker, urmărind un videoclip cu fosta sa iubită, Michelle Jones „MJ” Watson (Zendaya), și prietenul său apropiat, Ned Leeds (Jacob Batalon), însă niciunul nu își amintește trecutul.

Trailerul scoate în evidență impactul emoțional al acestei rupturi: relațiile cu personaje-cheie precum MJ și Ned sunt practic anulate, iar Parker devine un erou solitar, obligat să acționeze fără rețeaua de sprijin care îl definea anterior. Această direcție sugerează o abordare mai matură, în care responsabilitatea și sacrificiul sunt amplificate de lipsa conexiunilor personale.

Ce prezintă trailerul Spider-Man: Brand New Day

Teaserul îl plasează rapid pe Spider-Man în mijlocul unei scene de luptă, unde spectatorii sunt martorii unei întâlniri intense cu The Punisher, al cărui nume real este Frank Castle.

Antieroul, interpretat de John Bernthal, este binecunoscut fanilor prin serialul omonim. Într-un moment dramatic și impactant, îl lovește pe Spider-Man cu duba sa. După o scurtă confruntare verbală, Spider-Man se aruncă în vehicul, provocându-i pe amândoi să se prăbușească violent.

Potrivit sursei citate, noul film pare să adopte o atmosferă mai întunecată și mai tensionată decât cele anterioare. Secvențele de acțiune prezentate în trailer indică un nivel mai ridicat de violență și pericol, semnalând o creștere a mizelor pentru protagonist. În acest context, apariția unor personaje precum Punisher adaugă o dimensiune mai brutală filmului, în timp ce includerea unor figuri cunoscute din universul Marvel, precum Bruce Banner și Scorpion, sugerează o extindere a conflictului.

De asemenea, „Brand New Day” este construit ca un punct de relansare pentru franciză, atât la nivel narativ, cât și tematic. Titlul însuși reflectă ideea unui nou început, însă unul marcat de consecințe severe și de o redefinire a identității eroului. Peter Parker nu mai este adolescentul sprijinit de prieteni și mentori, ci un personaj care trebuie să își asume singur rolul de protector.

CITEȘTE ȘI:

