Zendaya alimentează zvonurile despre o căsătorie secretă cu Tom Holland. Cum a fost surprinsă actrița la Paris

Zvonurile cu privire la faptul că Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret continuă să circule. Acestea sunt susținute de stilistul vedetei, Law Roach, care a declarat recent că „nunta a avut deja loc”.

Nici Zendaya și nici Tom nu au confirmat oficial o eventuală căsătorie, dar asta nu i-a împiedicat pe fani să vorbească în continuare despre acest lucru. Iar apariția actriței la Săptămâna Modei de la Paris pune gaz pe foc. Prezentă la defilarea Louis Vuitton de la Paris, Zendaya a atras privirile în momentul în care a apărut la eveniment cu mâna stângă în buzunar.

Actrița a fost îmbrăcată într-o rochie albă spectaculoasă, cu guler ascuțit, iar apariția sa a fost extrem de apreciată de cei prezenți. Odată ajunsă la eveniment, vedeta a fost fotografiată cu o verighetă subțire, din aur alb, pe degetul ei inelar. Verigheta era purtată printre mai multe bijuterii cu diamante și platină, așa că ieșea în evidență, scrie Vogue.

Nunta dintre Zendaya și Tom Holland, confirmată de stilistul actriței

Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Declarația îi aparține stilistului actriței, Law Roach. În timp ce discuta cu Access Hollywood pe covorul roșu la SAG Gala 2026, duminică, 1 martie, stilistul actriței a spus: „Nunta a avut deja loc, ați ratat-o”.

După ce un reporter a întrebat dacă lucrurile stau într-adevăr așa, Roach a confirmat râzând informația. Momentan, nici reprezentanții lui Tom Holland, nici cei ai actriței nu au comentat în mod oficial declarația. Potrivit presei internaționale, cei doi s-ar fi căsătorit în mare secret în urmă cu câteva săptămâni, în Como, Italia.

Speculațiile referitoare la o logodnă între Holland și Zendaya au început în timpul Premiilor Globurile de Aur 2025, pe 5 ianuarie, când Zendaya, în vârstă de 29 de ani, a fost văzută purtând un inel cu diamant pe degetul inelar al mâinii stângi. TMZ a confirmat vestea a doua zi, pe 6 ianuarie, citând surse apropiate cuplului.

În aceeași zi, o sursă din interior a declarat pentru PEOPLE că vedeta din Crowded Room, tot în vârstă de 29 de ani, „voia să o ceară în căsătorie (pe Zendaya) de ceva vreme. Întotdeauna a fost îndrăgostit de ea. Întotdeauna a știut că ea este aleasa”.

