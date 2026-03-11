Produsul alimentar de lux care costă cât o mașină second-hand. Imagini realizate de un român uimit

Un român a reușit să surprindă internetul după ce a postat pe Facebook imagini cu un produs alimentar de lux care costă cât o mașină second-hand. Fotografiile, realizate într-un magazin din străinătate, arată o șuncă premium cu un preț care depășește orice așteptare.

Pentru mulți români, suma afișată pe etichetă nu reprezintă doar costul unui aliment, ci echivalentul unei achiziții importante, precum un autoturism second-hand în stare bună.

Produsul alimentar de lux care costă cât o mașină second-hand

Autorul imaginilor a povestit că a rămas pur și simplu uimit când a văzut eticheta produsului. În mod firesc, acesta a simțit nevoia să împărtășească momentul pe rețelele sociale.

În descrierea postării, românul a scris:

„Văd eu bine? 1250 de euro o șuncă? Un coleg de-al meu a cumpărat săptămâna trecută o mașină cu banii ăștia! Un Polo second-hand. Voi ați da atâția bani?”

Imagini realizate de un român uimit

Produsele alimentare de lux, precum anumite tipuri de șuncă maturată, sunt adesea rezultatul unor procese extrem de îndelungate. Unele sortimente sunt maturate ani întregi, provin de la rase rare de animale și sunt produse în cantități limitate.

În cazul produsului de faţă este vorba despre o şuncă provenită de la un porc iberic, hrănit cu cereale, ghinde, ierburi şi plante sălbatice. De asemenea, preparatul nu conţine alergeni şi a fost maturat mai bine de 35 de luni, echivalentul a aproape 3 ani.

Toate aceste detalii contribuie la un preț final care poate părea exagerat pentru consumatorul obișnuit. În țările occidentale, astfel de delicatese sunt considerate simboluri ale rafinamentului culinar și sunt cumpărate pentru ocazii speciale.

