Alimentul de post pe care românii trebuie să îl consume cu moderație. Mihaela Bilic: „Jumătate din culturi sunt modificate genetic”

De: David Ioan 06/03/2026 | 05:40
Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România, atrage atenția asupra alimentelor consumate frecvent în Postul Paștelui, perioadă în care mulți credincioși își modifică dieta pentru a respecta restricțiile alimentare.

Deși numeroase produse vegetale sunt promovate ca alternative sănătoase, nu toate sunt benefice atunci când sunt consumate în cantități mari.

În această perioadă, soia rămâne una dintre cele mai utilizate opțiuni pentru înlocuirea cărnii, datorită versatilității și gustului apropiat de cel al preparatelor animale. Mihaela Bilic avertizează însă că un consum ridicat poate duce la dezechilibre în organism, în special din cauza conținutului semnificativ de grăsimi.

Aceasta recomandă moderație și alegerea unor variante cât mai puțin procesate pentru a evita efectele nedorite.

„După lipide si glucide, a venit rândul proteinelor să aibă un substitut ieftin și rentabil – soia este planta “miracol”, care produce o tonă de proteine la hectar și nu are nevoie de îngrășăminte. Ce s-a neglijat intenționat din comunicarea către populație este conținutul mare de grăsime din soia: 20% lipide și 30-40% proteine. Soia nu poate fi similară cărnii si laptelui d.p.d.v. nutrițional, iar jumătate din culturile de soia sunt modificate genetic”, a explicat medicul nutriționist.

Pentru cei care țin Postul Paștelui, specialista recomandă în continuare legumele ca sursă principală de nutrienți. Fasolea și năutul fierte oferă proteine vegetale și sunt sățioase, iar mazărea, mai ales în varianta congelată, este considerată un aliment echilibrat și ușor de integrat în diverse preparate.

De asemenea, Mihaela Bilic subliniază și câteva obiceiuri alimentare importante în această perioadă, evidențiind atât riscurile, cât și alegerile potrivite pentru o dietă de post echilibrată:

„Primul dușman al postului e zahărul. În postul adevărat, uleiul e permis doar zece zile. Alimentul perfect de ronțăit sunt pufuleții, covrigeii mai puțin. E important să studiem ingredientele și să reducem cantitatea de ulei și de zahăr. Fasolea, năutul sunt recomandate deja fierte. Mazărea e recomandată congelată. Inclusiv la zacuscă e important de identificat cantitatea de grăsime”, a precizat Mihaela Bilic.

