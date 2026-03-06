Acasă » Știri » Ce dietă are Andreea Raicu? Meniul ei zilnic are doar 1200 de calorii

Ce dietă are Andreea Raicu? Meniul ei zilnic are doar 1200 de calorii

De: David Ioan 06/03/2026 | 06:20
Ce dietă are Andreea Raicu? Meniul ei zilnic are doar 1200 de calorii
Ce dietă are Andreea Raicu? Meniul ei zilnic are doar 1200 de calorii . Foto: Facebook

Andreea Raicu este adesea prezentată drept un exemplu pentru multe femei din România, datorită carierei sale în televiziune și modeling, dar și a modului în care reușește să își mențină o formă fizică remarcabilă la 42 de ani.

Imaginea sa este rezultatul unui stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație atent aleasă și mișcare constantă, iar vedeta a vorbit de-a lungul timpului despre rutina care a ajutat-o să își păstreze greutatea optimă și chiar să slăbească atunci când a avut nevoie.

Ce dietă are Andreea Raicu

În ceea ce privește alimentația, Andreea Raicu a prezentat pe blogul său un exemplu de meniu pentru o zi, construit astfel încât să ofere energie, sațietate și un aport caloric controlat. Dimineața, aceasta consumă între 250 şi 300 de kcal, preferând combinații de lactate și fructe, care aduc proteine și fibre, menținând senzația de sațietate pentru mai mult timp.

Printre variantele propuse se numără cerealele integrale cu lapte degresat și căpșune, iaurtul slab cu afine și o felie de pâine integrală, sau o omletă cu pâine integrală și un bol mic de salată de fructe.

Meniul zilnic al Andreei Raicu are doar 1200 de calorii

La prânz, recomandarea Andreei este o masă ușoară, care să nu depăşească 350 de kcal, şi să fie bogată în fibre și proteine. Un exemplu este lipia integrală umplută cu brânză feta, roșii cherry, măsline Kalamata, humus și spanac crud, asezonată cu ulei de măsline și lămâie, o combinație care însumează aproximativ 346 de calorii și oferă sațietate până la cină.

Meniul ei zilnic are doar 1200 de calorii

Seara, accentul cade pe legume și proteine ușoare, precum peștele sau fructele de mare. O salată variată poate reprezenta o opțiune potrivită pentru o cină echilibrată, fără a încărca organismul înainte de odihnă. De asemenea, şi această masă a zilei urmează o limită de calorii, aceasta fiind de maxim 500 kcal.

Pentru cei care simt nevoia unui desert, Andreea Raicu subliniază că o gustare dulce este permisă, atât timp cât nu depășește 100 de calorii. Trei pătrățele de ciocolată neagră sunt suficiente pentru a satisface pofta de dulce fără a afecta silueta.

Totodată, pe lângă mesele bine structurate, aceasta consideră esențială activitatea fizică zilnică, recomandând cel puțin 30 de minute de exerciții în fiecare zi.

