Andreea Raicu, mărturisiri emoționante după ce a ajuns de urgență la spital cu mama ei: „Am simțit o durere care mi-a străpuns stomacul”

De: Denisa Iordache 23/12/2025 | 14:02
Andreea Raicu, de urgență la spital cu mama ei
Andreea Raicu și-a îngrijorat fanii! Vedeta a ajuns la spital de urgență cu mama ei și le-a împărtășit urmăritorilor momentele grele prin care a trecut. Direct de pe holurile spitalului, aceasta a făcut mărturisiri emoționante. Toate detaliile în articol.

Perioada Sărbătorilor a venit cu momente sensibile pentru Andreea Raicu. Vedeta a povestit prin ce stări a putut să treacă atunci când a ajuns cu mama ei la spital. Relația dintre cele două este binecunoscută deja de publicul larg, asta pentru că Andreea Raicu vorbește mereu despre mama ei.

Vedeta a mărturisit că a fost martora unei scene cutremurătoare chiar în momentele în care își aștepta mama să iasă din cabinetul medicului. Cuvintele pe care le-a auzit din gura unui bărbat care credea că își va pierde tatăl au marcat-o profund și să se gândească la o astfel de tragedie.

„Zilele trecute, o așteptam pe mama la spital, unde ajunsesem de urgență pentru că nu se simțea bine. În agitația permanentă de pe holuri, pe lângă mine a trecut o targă cu un pacient într-o stare foarte gravă. În urma lui, un medic care, din mers, îi spunea unui bărbat de vreo 35 de ani că nu crede că tatăl lui va rezista. Tocmai suferise încă un stop cardiac.

M-am uitat la bărbatul de lângă mine și am văzut cum speranța din ochii lui, apărută odată cu medicul, s-a transformat într-o secundă în neputință. În gol. În dispariție. Am simțit o durere care mi-a străpuns stomacul. Și eu o așteptam pe mama, în același loc, cu aceeași nerăbdare pentru niște vești. Și, fără să vreau, am simțit durerea lui”, a povestit Andreea Raicu pe rețelele de socializare.

Imaginea cu bărbatul care suferea la căpătâiul tatălui ei a făcut-o pe Andreea ”Raicu să se gândească la cât de scurtă e viața, de fapt și cum arată problemele adevărate.

„Cât de ușor se poate termina totul într-o clipă… Când stai pe holurile unui spital și aștepți vești despre cineva pe care îl iubești, timpul se schimbă. Minutele trec mult mai greu, iar lumea de afară pare să se oprească. Totul se dilată, în contrast cu goana în care trăim zilnic. Momentul acesta se izolează, parcă, în timp. Și când ești pe holurile unui spital, începi să vezi lumea diferit. Lucrurile care păreau urgente își pierd importanța. Gândurile se limpezesc. Rămâne doar ceea ce contează cu adevărat. Dintr-odată devii prezent. Nimic altceva nu mai contează. Deadline-uri, liste, planuri, drumuri, lucruri „urgențe’ – toate dispar. Totul se oprește. Și rămâne doar esențialul.

Viata îți arată atunci, fără ocolișuri, ce contează cu adevărat. Te oprește și îți spune: oamenii pe care îi iubești aveau nevoie de timp. De tine. Dar tu erai prea ocupat. Să mai dai un telefon. Să mai faci o vizită. Să mai fii acolo. Poate că, uneori, viața ne oprește ca să ne amintească ce contează cu adevărat. Poate că acesta e singurul moment în care înțelegem că timpul înseamnă, de fapt, oameni. Acum că vin Sărbătorile, să nu le lăsăm să treacă. Să ne bucurăm de oameni. De momente. De timpul pe care încă îl avem. Cui îi dăm, de fapt, timpul nostru înainte să nu îl mai avem?”, a continuat Andreea Raicu.

