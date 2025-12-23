Grav accident pe A1! A fost activat Planul Roșu de intervenție

Planul Roșu de intervenție a fost pus în aplicare marți, în județul Sibiu, după un accident rutier produs pe autostrada A1, în zona Săliște.

Evenimentul a avut loc pe sensul de mers Deva – Sibiu și a implicat două ansambluri rutiere care tractau platforme încărcate cu alte vehicule. În total, 12 persoane au fost evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.

Accident grav pe A1

În urma examinării realizate de personalul de intervenție, patru dintre persoanele implicate au necesitat transport la spital. Printre acestea se află doi copii, unul în vârstă de 7 ani și o fetiță de 9 ani, ambii prezentând traumatisme la nivelul capului.

De asemenea, un bărbat de 30 de ani a suferit un traumatism cranian și o leziune la picior, iar o femeie de 28 de ani a fost diagnosticată cu un traumatism cranian. Toate cele patru victime au fost preluate de echipaje SMURD și transportate către unități medicale pentru investigații suplimentare.

Poliția Sibiu a anunțat că traficul este restricționat pe banda a doua a autostrăzii A1, la kilometrul 266, în afara localității Săliște. Măsura este necesară pentru desfășurarea intervenției și pentru efectuarea cercetărilor privind cauzele accidentului.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu atenție și să respecte indicațiile echipajelor aflate în teren.

A fost activat Planul Roșu de intervenție

Primele informații arată că în coliziune au fost implicate două vehicule care tractau platforme încărcate cu alte autovehicule. Unul dintre ansambluri era format dintr-un microbuz și o platformă pe care se afla un alt microbuz, iar celălalt era un autoturism care tracta o platformă cu un alt autoturism.

Impactul a dus la rănirea mai multor persoane, însă toți cei implicați au reușit să se autoevacueze înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a mobilizat la fața locului echipaje SMURD, o autospecială pentru transportul victimelor multiple și o autospecială de descarcerare. Toate persoanele implicate au fost evaluate imediat după sosirea salvatorilor, iar intervenția a fost coordonată conform procedurilor specifice pentru situații cu număr mare de victime.

Autoritățile au precizat că misiunea este în desfășurare și că vor fi oferite informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează. Circulația în zonă rămâne afectată până la finalizarea operațiunilor de degajare și a verificărilor efectuate de polițiști.

