Alimentele care se scumpesc din 2026! Vești proaste pentru toți românii

Noile taxe pe care statul le introduce producătorilor români ar putea aduce ca efect un număr mai mic de legume şi totodată un preţ mai ridicat.

Deţinătorii de sere şi solarii vor fi nevoiţi să plătească de acum impozite, dar şi cei care cultivă în camp vor fi nevoiţi să scoată bani din buzunar, în urma majorării taxelor pentru terenurile agricole.

Alimentele care se scumpesc din 2026

Deşi agricultorii au făcut apel în repetate rânduri la eliminarea legii care prevede taxarea solariilor, aceasta a fost promulgată de preşedinte. În urma acestei decizii, fermierii s-au arătat revoltaţi, susţinând că deja se confruntă cu un nivel ridicat de chelutieli.

„Costul de producţie, din ce în ce mai ridicat. În ultimii 2-3 ani, costurile sunt cu 70% mai ridicate. Câştigăm foarte puţin. În toamna aceasta, am ieşit pe minus la tomate. Nu s-au vândut”, susţine Gelu Dobre, producător de legume.

De exemplu, impozitul pentru un solar de 1.500 de metri pătraţi din Ilfov, va fi între 500 şi 600 de lei.

„Cultivăm mai puţin. Fiindcă eu investesc, da dacă nu am plus valoare… Preţurile eu le-aş creşte. Eu vreau să dau cu 2 lei, da dumneavoastră dacă nu-mi daţi 2 lei?”, a mai spus Gelu Dobre.

Ce se întâmplă în urma scumpirilor

Aceasta nu este singura taxă care li se adaugă producătorilor independenţi, totodată baza de impozitare la terenul agricol crescând cu 140%.

„Dacă plăteam 52 de lei, vom plăti 132 de lei, pe hectar. Sumele nu sunt foarte mari. Dar având în vedere că sunt obligaţii fără drepturi, e o nemotivare corectă”, a declarat Vlad Gheorghe, preşedintele OIPA Legume Fructe. „Ori vom creşte preţul şi, dacă nu se vor vinde, anul următor se vor reduce la minim 50% suprafeţele cultivate. Avem 50 de mii de hectare cu legume în câmp şi solarii”, a mai adăugat preşedintele OIPA.

Cei care vor scăpa de aceste creşteri sunt producătorii care se asociază în cooperative agricole. PSD şi-a transmis dorinţa de a elimina taxarea solariilor, totodată anunţând propunerea acesteia în şedinţa coaliţiei, de miercuri. Prevederea ar putea fi eliminată prin ordonanţa trenuleţ, care urmează să fie adoptată la finalul anului.

