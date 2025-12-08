Cât costă o sticlă de suc la 1,5 L sau 4 doze de bere în Bulgaria. Românii cumpără la greu de la vecini

Pentru românii care locuiesc în sudul țării, cumpărăturile în Bulgaria reprezintă o opțiune rapidă și convenabilă. Distanțele scurte până la graniță fac ca excursiile în supermarketurile vecinilor să fie ușor de organizat, iar diferențele de preț la produsele de bază și la băuturile răcoritoare fac aceste vizite și mai atractive.

Creșterea constantă a prețurilor din România i-a determinat pe mulți români să devină mai inventivi atunci când vine vorba de cumpărături. Tot mai multe persoane aleg să treacă granița și să achiziționeze produse din Bulgaria, unde prețurile sunt semnificativ mai mici. Această practică nu mai este doar un obicei ocazional, ci o strategie de economisire, românii adaptându-și listele de cumpărături pentru a profita de diferențele de cost la alimente, băuturi și alte produse de uz zilnic.

Cumpărăturile în supermarketurile din Bulgaria sunt mai prietenoase cu buzunarul decât cele din România, în special pentru produsele de bază și băuturile răcoritoare. În orașul Ruse, de exemplu, o sticlă de apă poate fi achiziționată pentru doar 0,59 euro, iar un suc de 1,5 litri costă aproximativ 3,60 lei, aproape jumătate din prețul obișnuit din România.

Cât costă berea în Bulgaria

Și băuturile alcoolice sunt mai avantajoase în Bulgaria. Patru doze de bere se vând la aproximativ 15 lei, cu 10 lei mai ieftin decât în magazinele românești. Această diferență de preț atrage și turiștii din România care trec granița pentru cumpărături, mai ales când vine vorba de produsele consumate frecvent.

Fumătorii se numără, de asemenea, printre cei care profită de prețurile mai mici de la vecinii bulgari. Un pachet de țigări poate costa cu circa 10 lei mai puțin decât în România, ceea ce face ca vizitele în magazinele din Bulgaria să fie convenabile pentru cei care vor să economisească.

