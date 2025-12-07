Acasă » Știri » Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români

Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români

De: Denisa Iordache 07/12/2025 | 16:50
Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români
Cât te costă să faci Revelionul în hotelul Simonei Halep. Colaj CANCAN
Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar românii au pornit în căutarea locației în care își vor petrece noaptea dintre ani. Printre acestea se numără și hotelul Simonei Halep din Brașov, o locație des frecventată de turiști. Cine va întreține atmosfera de Anul Nou și cât te costă să petreci aici? Oamenii au fost foarte deranjați de prețuri! Toate detaliile în articol. 

Reprezentanții hotelului pe care Simona Halep îl deține au făcut anunțul legat de petrecerea de Revelion. Aceștia le promit românilor o noapte de neuitat, plină de energie bună și de eleganță. Momentan vă spunem doar atât: prețurile nu sunt pentru oricine. 

Cât te costă să faci Revelionul în hotelul Simonei Halep

Cei care aleg să își petreacă noaptea dintre ani în hotelul fostei campioane se vor bucura de prestațiile următorilor artiști: Alessandro & Guya Canino, Mirela Ursache, Giorgio Ciabattoni, DJ Andrei Wab și Mrs. Saxy. 

”Pregătirile pentru Revelion au început… și ne bucurăm sincer de energia care se strânge în jurul acestei seri. Nu e doar un eveniment, e felul nostru de a întâmpina un An Nou cu energie bună, atmosferă elegantă și oameni frumoși aproape. 

Anul acesta, îi avem alături pe extraordinarii Alessandro & Guya Canino, Mirela Ursache, Giorgio Ciabattoni și DJ Andrei Wab… iar seara va avea și un moment aparte prin energia și eleganța aduse de Mrs. Saxy. Ei sunt artiști care aduc emoție, ritm și o vibrație caldă exact pe gustul nostru. 

Lucrăm la fiecare detaliu cu grijă pentru o seară care să aducă bucurie și lumină exact așa cum merită începutul unui Nou An.”, este mesajul transmis pe pagina de Instagram a hotelului. 

Acum să revenim la cel mai important aspect. Cât vor scoate românii din buzunar pentru un Revelion aici? Un sejur de patru zile începe de la 1.430 de euro per persoană și ajunge până la 2.080 de euro pentru camerele de lux. Tu ce spui? E mult sau nu?

×