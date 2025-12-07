Gigi Becali, opinie fermă despre înfrângerea Ancăi Alexandrescu: ”Acum e terminată, ați văzut-o la față?”

Alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei au readus scena politică bucureșteană în centrul atenției naționale, iar numele Ancăi Alexandrescu a generat discuții intense nu doar în zona politică, ci și în spațiul public mai larg. Printre cei care au comentat evoluția ei, în felul său caracteristic, se numără și Gigi Becali, cunoscut pentru modul direct în care reacționează.

Scrutinul din 7 decembrie 2025 a venit într-un moment neobișnuit, cu Bucureștiul rămas fără primar după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale. Rezultatele parțiale, centralizate în proporție de 20%, au arătat o cursă strânsă între primii trei candidați: Ciprian Ciucu (PNL) conducea cu 33%, urmat de Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR și PNȚCD, cu 23,23%, iar pe locul al treilea se afla Daniel Băluță (PSD), cu 21,19%. Pe următoarele poziții se situau Cătălin Drulă (USR) cu 13,55% și Ana Ciceală (SENS) cu 5,79%.

Ce declarații a făcut Gigi Becali

Intrarea Ancăi Alexandrescu în această competiție a schimbat dinamica obișnuită a campaniilor pentru Primăria Capitalei. Venită din zona media, Alexandrescu s-a prezentat ca o alternativă „care nu vine din sistem”. Sprijinul acordat de AUR și de liderul său, George Simion, a fost una dintre temele centrale ale campaniei, în special în contextul în care Simion însuși traversase o perioadă electorală intensă, candidând pentru Președinția României.

În acest peisaj politic agitat, figura Ancăi Alexandrescu a atras atenția lui Gigi Becali, care urmărește îndeaproape viața publică și nu ezită să aibă opinii ferme despre cei care apar pe scena politică. Deși nu mai este implicat direct în politică, prezența sa mediatică face ca orice reacție a lui să devină imediat subiect de discuție.