Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul bizar oferit de Nicușor Dan

Bucureștenii își aleg astăzi, 7 decembrie, primarul general, după ce funcția a rămas vacantă în urma alegerii lui Nicușor Dan în fruntea statului. Președintele a votat la secția de votare de la Școala Luceafărul din Capitală, împreună cu partenera sa de viață. Doar că Mirabela Grădinaru nu a pus ștampila pe niciun buletin de vot. Care este motivul, aflați în rândurile de mai jos.

Bucureștenii cu drept de vot sunt așteptați la urne încă de la primele ore ale dimineții. Își pot exercita dreptul de vot numai la secția la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu. Însă partenera președintelui nu a votat la alegerile locale, iar răspunsul a întârziat să apară.

De ce nu a votat Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe Nicușor Dan la secția de votare, acolo unde doar președintele a acordat votul său candidatului favorit. În schimb, partenera acestuia nu a votat. Întrebat care este motivul, Nicușor Dan a dat o replică vagă. A spus că rămâne dator cu un răspuns pentru altă dată.

În schimb, a adăugat că totul e în regulă în familie. De fapt, motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu și-a putut exercita dreptul de vot este pentru că nu are buletin de București.

Nicușor Dan a făcut și primele declarații, după ce a votat.

Vreau să-i invit pe bucureșteni să iasă la vot indiferent de opțiunile pe care le au. E un proces democratic, e important ca primarul să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi, să aibă legitimitate în deciziile pe care le ia. Eu personal am votat pentru o Românie în Occident. Și pentru că e un oraș pentru care am militat pentru foarte mult timp, am votat pentru cineva care să fie sigur că nu se apropie de corupție și de mafia imobiliară, care este extrem de tentantă la Primăria Capitalei. Sunt niște alegeri pentru București, alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica națională, dar nu mai mult de atât. Coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta.

CITEȘTE ȘI: Live text alegeri locale 2025. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei

NU RATA: Program strict la alegerile locale din 7 decembrie 2025. Românii care vin târziu la urne, blocați la ușă!