Românii care au adoptat un copil cu o malformație rară în Germania. Cât de greu le-a fost cu micuțul Ionuț

Cristina și Ștefan Andronache, doi români stabiliți în Germania, au devenit părinții unui copil cu o malformație congenitală rară, după un lung și dificil proces de adopție internațională. Ei visau să aibă copii încă de la începutul căsniciei, iar adopția nu a fost considerată o soluție de rezervă pentru ei, ci o dorință profundă.

Cei doi s-au mutat în Germania în 2011, căutând stabilitate profesională. Cristina Andronache și-a refăcut cariera, lucrând cu copii cu nevoi speciale, iar Ștefan Andronache și-a continuat dezvoltarea ca medic chirurg. Deși statul german le oferea opțiunea fertilizării in vitro, cu trei încercări disponibile, ei au decis să urmeze calea adopției, convocați de dorința de a crește un copil român, pentru a păstra legătura culturală și lingvistică, conform Totul pentru mame.

Procesul de adopție pentru români a fost unul dificil

Procesul de adopție a fost extrem de complicat. Documentele trebuiau întocmite în Germania și completate cu analize și evaluări făcute în România, ceea ce implica călătorii frecvente și multă birocrațiee. La un moment dat, Cristina Andronache a aflat că dosarul nu fusese trimis la timp și a trebuit să refacă totul de la zero.

Într-un gest decisiv, ea a sunat personal la autorități pentru a verifica situația, iar în urma acestui telefon, familia a intrat în potrivirea cu un băiețel de trei ani și jumătate, aflat la o asistentă maternală într-un sat din România.

Ionuț venise pe lume prematur, cu cordonul ombilical în jurul gâtului și cu malformații care i-au pus viața în primele luni în pericol. Inițial, dosarul medical nu preciza clar sexul copilului, generând confuzie. Cristina și Ștefan Andronache au insistat pe investigații suplimentare și, după mutarea copilului în Germania, au reușit să obțină un diagnostic corect și intervenții chirurgicale esențiale, acoperite de asigurare. Fiecare etapă a fost crucială pentru sănătatea și dezvoltarea lui Ionuț.

Primii ani după adopție au fost dificili pentru copil. Schimbarea de mediu, pandemia și adaptarea la o familie nouă au provocat momente tensionate, dar părinții au apelat la psihologi și terapii pentru a-l ajuta pe băiețel. Astăzi, la zece ani, Ionuț vorbește fluent româna și germana, citește în ambele limbi și este un copil curios, sensibil și plin de energie. În prezent, cei doi visează să-și mărească familia și așteaptă de trei ani să adopte o fetiță.

CITEȘTE ȘI: Vacanțele românilor din Orientul Mijlociu ar putea fi în pericol. Ce se întâmplă cu banii plătiți, de fapt

Un român a cerut să plătească o pensie alimentară mai mare pentru fiica lui de 10 ani. Ce s-a întâmplat când a ajuns în fața instanței