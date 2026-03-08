Un român a cerut să plătească o pensie alimentară mai mare pentru fiica lui de 10 ani. Ce s-a întâmplat când a ajuns în fața instanței

Situație fără precedent în cazul unui părinte din Iași! Bărbatul, tatăl unei fetițe de 10 ani, le-a cerut judecătorilor să fie obligat să-i plătească fiicei sale o pensie de întreținere mai mare, însă solicitarea i-a fost respinsă. Care a fost, de fapt, motivul pentru care magistrații au luat această decizie?



Un bărbat din Iași le-a cerut judecătorilor să fie obligat să îi plătească o pensie alimentară mai mare fiicei sale în vârstă de 10 ani. Divorțat de mama fetiței, acesta a dorit să obțină o hotărâre judecătorească prin care să contribuie cu mai mulți bani la creșterea fetiței.

Ce a pățit un bărbat din Iași care a ajuns în fața instanței

Solicitarea i-a fost însă respinsă de magistrați. Judecătorii susțin că tatăl își îndeplinește deja obligațiile de părinte în mod voluntar, motiv pentru care altfel de obligații impuse de el nu își au rostul. Cu alte cuvinte, tatăl își dorește să contribuie cu mai mulți bani pentru creșterea fiicei sale, însă instanța refuză să accepte cererea lui.

Potrivit legii, instanța poate să oblige pe cineva la plata pensiei de întreținere doar în cazul în care respectiva persoană refuză să-și îndeplinească obligațiile. Aceasta poate fi stabilită sub forma unei sume fixe sau o cotă procentuală din venitul net lunar.

„Prin urmare, promovarea unei acţiuni în instanţă de stabilire a unei pensii de întreţinere în favoarea minorei apare ca inutilă şi lipsită de folos practic atâta timp cât potrivit legii reclamantul poate achita de bună voie pensia de întreţinere, în cuantumul chiar mai mare decât cel prevăzut de Codul civil (ţinem cont de faptul că reclamantul a solicitat să fie obligat la plata unei treimi din venitul realizat în condiţiile în care legea civilă stabileşte un maximum de 1/4 din venitul realizat pentru un minor).

Cu atât mai mult observă instanţa că nu este necesară intervenţia instanţei din moment ce părinţii minorei au o comunicare bună şi nu au neînţelegeri referitoare la cuantumul şi modul de executare a obligaţiei de întreţinere”, au arătat magistrații, care au decis respingerea cererii, ca lipsită de interes. Soluția Judecătoriei nu este definitivă, ea putând fi contestată în fața Curții de Apel.

