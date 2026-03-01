Județul din România cu cele mai multe divorțuri. 3 cupluri divorțează în fiecare zi

Unele povești de dragoste se sfârșesc. Uneori, poate că sfârșitul reprezintă un nou început. Totuși, există un județ în România în care instanțele de judecată, primăriile sau notarii publici participă și la câte trei „noi începuturi” pe zi. În județul Constanța, relațiile se destramă așa cum se sparg valurile la mal, iar divorțul vine ca briza mării – de trei ori pe zi.

Cuplurile din Constanța sunt cele mai predispuse la divorț, potrivit unui raport. Se pare că în această zonă, numărul căsătoriților care calcă pragul instituțiilor publice să divorțeze ajunge și la trei pe zi! În urma datelor transmise, descoperim: căsniciile cu vedere la mare sunt mai ghinioniste, deoarece acest județ a ajuns pe primul loc la divorțuri.

DA! pentru divorț

Constanța a devenit liderul județelor în care oamenii aleg să divorțeze. Potrivit unui bilanț, numărul celor care se destramă și aleg să pună capăt căsniciei este de trei cupluri pe zi. În cele 12 luni ale anului trecut, peste 1.000 de divorțuri au avut loc la mare. Iar, dacă facem un calcul rapid, înțelegem că 1.000 de divorțuri în 365 de zile înseamnă, practic, trei divorțuri pe zi.

Cauzele sunt destul de simple. Pe lângă neînțelegerile și problemele din căsnicii, care sunt de la sine înțelese, contribuie și numărul mare al populației. Numărul cetățenilor din județ ajunge la 655.997, potrivit ultimului recensământ, iar rata constănțenilor care aleg să o ia pe căi diferite este foarte ridicată în raport cu mia de locuitori: 1,0 – 1,2, peste media națională.

Multe cupluri aleg să se despartă tot pe cale administrativă. Căsătoria a avut loc în primării, în fața oficialului de stare civilă. Tot această instituție, care i-a împreunat, va fi cea care le va desființa angajamentul. „Pentru totdeauna” a devenit pentru constănțeni un fel de „până la semnătura de partaj”. Sediile notariale sunt și ele în topul alegerilor celor care vor să renunțe la căsătorie, pentru că procedura este mai rapidă. Dacă nu au neînțelegeri, partajul și dreptul la custodia copiilor este mult mai ușor de realizat.

Un alt raport ne spune că peste 70% din divorțurile din Constanța au loc în mediul urban, județ care a devenit centrul principal al acestor statistici.

