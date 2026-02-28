Cum a aflat Lidia Prunea că este “tradusă” de soț: “Toți din fotbal știau de această femeie”

Lidia Prunea a făcut dezvăluiri de senzație în direct, la Dan Capatos Show, pe CANCAN.RO. Soția fostului internațional și-a spus partea ei de adevăr, după declarațiile pe care cel cu care a petrecut mai bine de trei decenii din viață le-a făcut în din cadrul emisiunii „Desafio Aventura”. A povestit care a fost momentul cheie în care a aflat că este înșelată, dar și ce reacție a avut fostul portar în momentul în care a fost prins pe picior greșit. În plus, Lidia Prunea face mărurisiri curemurătoare despre cum a involuat relația dintre cei doi și cum a acuzat-o Florin Prunea că ea l-ar otrăvi pe cel care încă îi este soț în acte.

Florin Prunea și Lidia au avut o căsnicie care a durat 38 de ani, însă de ceva vreme fostul fotbalist trăiește o poveste de dragoste cu Lăcrămioara, iar cei doi nu se mai feresc, ci au decis să-și facă publică relația pe rețelele de socializare. Totul a pornit de la declarațiile pe care Prunea le-a făcut în cadrul show-ului „Desafio Aventura”, unde a spus despre Lidia că este o femeie rănită, iar între ei nu mai există niciun fel de relație în acest moment.

Acum, soția fostului internațional a spus adevărul despre relația lor și cum a aflat că Florin Prunea îi era infidel, la Dan Capatos Show. Ba mai mult, a povestit și cum Lăcrămioara Ursu îl însoțea la toate evenimentele și se prezenta drept soția lui.

Lidia Prunea: „A zis că eu îl otrăvesc”

Lidia Prunea: Momentul a fost în felul următor. Eu nu sunt nici rănită, nici frustrată, clar că loc de întoarcere nu e, eu nu pot să uit, nu pot să iert.

Dan Capatos: Nici acești 38 de ani și 2 copii frumoși?

Lidia Prunea: Poate să fie. Toate aceste scenarite ale lui cu poze, cu minciuni, ba e divorțat, ba nu e divorțat. Atunci am depășit momentul, nu aveam certitudinea, a trecut.

Dan Capatos: Când s-au acutizat problemele?

Lidia Prunea: Când a fost meciul cu Generația de Aur. Soțul meu este foarte ranchiunos și nu vreau să dau nume, sunt prietenii mei, sunt sursele mele. Noi voiam să mergem la meci și a zis că nu are invitații, că are obligații. Și fiica noastră s-a supărat foarte tare, a spus că pe primul loc e familia, iar atunci el a sunat și l-a sunat pe Gică Popescu și a trimis șoferul și ne-a dat trei brățări. Noi trebuia să luăm una dintre ele de la portar, unde o lăsase pentru Ștefan, era unde stăteau ziariștii. El zicea că dacă nu poate trece, pleacă. În timp ce Ștefan căuta pe unde să intre, eu eram cu fiica mea și mi-a zis ia unde cine vine. Era Nichita și această individă, nu pot să-i spun femeie, pentru mine e o individă.

Dan Capatos: Lăcrămioara, femeia cu care este acum.

Lidia Prunea:Dar înainte cu o zi, eu am mers cu copilul să-l adorm și am coborât, fără să mă simtă. El era cu spatele și l-am văzut că vorbea pe video cu individa. Te rog să mă crezi că i-am spus doar atât: „Deci până la urmă aceste zvonuri erau adevărate. Nu ți-e rușine?”

Dan Capatos: Și ce v-a zis?

Lidia Prunea: Nimic. A luat poziția mutului. Absolut nimic. Când am văzut că trece, îmbrăcată în alb, masivă cum e ea, nu i-am spus nimic, nu am vrut să stric atmosfera. Din acel moment, relația s-a răcit, m-am retras în carapacea mea.

Dan Capatos: Nu i-ați zis nimic?

Lidia Prunea: Nu. Așteptam să-mi dea niște explicații. El fuge de explicații, te ușuiește repede.

Dan Capatos: Puteați să-l întrebați, pentru cine erau acele bilete, erau pentru mine, nu pentru ea?

Lidia Prunea: Nu îmi oferea nicio explicație, nu spunea nimic. El spune doar ce dorește, ăsta e felul lui de a fi. Oricum era simpatic, e un tip fain. Dar era totuși calculat.

Dan Capatos: V-ați retras în carapace. S-a întâmplat în mai 2024. Ați continuat să stați împreună.

Lidia Prunea: Nu era vorba de divorț, de nimic, era o supărare care mă măcina. Se purta foarte rece cu mine, ridica tonul, nu-i convenea nimic. L-am întrebat dacă nimic nu-i convine, totul i se acrește, care e problema? Niciun răsouns. Îmi spunea că pleacă, că e invitat pe undeva. L-am înțeles, am mers pe încredere. Apoi a venit într-o zi de la Oradea, anul trecut, prin aprilie, și mi-a spus că a fost doar el acolo. Nu avea chef, i s-au înnecat corăbiile, am stat pe terasa și mi-a spus că vrea să vorbească ceva cu mine. Mi-a zis: „Știi, eu mi-am găsit o prietenă”. Am început să râd, l-am întrebat cum o cheamă, mi-a zis: „Lăcrămioara Ursu”. Toți din fotbal știau această femeie se ducea peste tot, se dădea drept soția lui. Știa și ea că nu a existat nicun divorț.

Dan Capatos: Se afișau și pe rețelele de socializare.

Lidia Prunea: Apoi, după ce mi-a spus asta, i-am zis: „Deci e adevărat”. De atunci, un cuvânt nu mi-a mai adresat, nici bună ziua, nu a vrut să mai mănânce nimic de la mine, a zis că eu îl otrăvesc.

