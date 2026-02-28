Acasă » Știri » Motorina rămâne la peste 8 lei: cât plătesc șoferii în București și în țară astăzi

Motorina rămâne la peste 8 lei: cât plătesc șoferii în București și în țară astăzi

De: Paul Hangerli 28/02/2026 | 08:10
Motorina rămâne la peste 8 lei: cât plătesc șoferii în București și în țară astăzi
Prețurile la carburanți, sursa-pexels.com

Șoferii români plătesc în continuare prețuri apropiate de 8 lei pentru un litru de benzină sau motorină, în timp ce GPL rămâne alternativa semnificativ mai ieftină. Datele afișate astăzi, 28 februarie 2026, arată o piață stabilă, fără modificări față de ziua precedentă.

Prețurile carburanților în România-28 februarie 2026

Potrivit datelor publicate astăzi, prețurile afișate la pompă nu au suferit modificări față de ziua anterioară. La nivel național, valorile se mențin în jurul pragului de 8 lei pe litru pentru carburanții standard.

Prețuri medii la pompă, la nivel național:

Benzină standard (Euro 95): între 7,89 și 8,04 lei/l

Benzină premium: între 8,47 și 8,76 lei/l

Motorină standard: între 8,21 și 8,32 lei/l

Motorină premium: între 8,57 și 8,87 lei/l

GPL: între 3,90 și 3,96 lei/l

Valorile reflectă prețurile afișate în stațiile din țară în cursul zilei de 27 februarie și confirmă o perioadă de stabilitate relativă pe piața carburanților.

Prețuri în marile orașe

O analiză a prețurilor minime afișate în stațiile din marile orașe indică diferențe ușoare de la o zonă la alta, însă fără variații semnificative.

București

În Capitală, benzina standard a coborât la un minim de 7,89 lei/l, motorina se vinde cu 8,19 lei/l, iar GPL poate fi găsit la 3,84 lei/l.

Cluj-Napoca

Șoferii din Cluj-Napoca plătesc pentru benzina standard 7,89 lei/l, pentru motorină 8,19 lei/l, iar pentru GPL aproximativ 3,94 lei/l.

Timișoara

La Timișoara, benzina standard pornește de la 7,90 lei/l, motorina de la 8,21 lei/l, iar GPL poate fi alimentat la 3,84 lei/l.

Iași

În Iași, benzina standard ajunge la 7,91 lei/l, motorina la 8,21 lei/l, iar GPL atinge 3,99 lei/l.

Constanța

La Constanța, benzina standard este afișată la 7,92 lei/l, motorina la 8,19 lei/l, iar GPL la 3,97 lei/l.

Aceste valori reprezintă cele mai mici prețuri identificate în orașele respective, însă pot exista diferențe în funcție de rețeaua de distribuție și de zona exactă a stației.

Tendințe actuale ale prețurilor

În ultimele zile, benzina și motorina s-au menținut în jurul pragului de 8 lei pe litru sau ușor peste acest nivel. Nu au fost raportate creșteri bruște, iar piața pare să traverseze o perioadă de echilibru.

GPL continuă să fie opțiunea cea mai avantajoasă din punct de vedere al costului per litru, cu prețuri situate sub 4 lei. Diferența semnificativă față de benzină și motorină rămâne un argument important pentru șoferii care utilizează acest tip de combustibil.

Cât costă un plin azi

Costul unui plin depinde de capacitatea rezervorului, însă estimările pot oferi o imagine clară asupra cheltuielii medii.

Pentru un rezervor de 50 de litri:

Benzină: aproximativ 395 – 402 lei

Motorină: aproximativ 410 – 416 lei

GPL: aproximativ 195 – 198 lei

Pentru un rezervor de 60 de litri:

Benzină: aproximativ 475 – 483 lei

Motorină: aproximativ 492 – 499 lei

GPL: aproximativ 234 – 238 lei

Calculele sunt realizate pe baza prețurilor minime afișate în marile orașe, respectiv 7,89 – 8,04 lei pentru benzină și 8,19 – 8,32 lei pentru motorină.

Pe 28 februarie 2026, prețurile carburanților din România se mențin stabile, fără modificări față de ziua precedentă. Benzina și motorina gravitează în jurul valorii de 8 lei pe litru, în timp ce GPL rămâne cea mai accesibilă variantă pentru șoferi. În marile orașe, diferențele sunt minime, iar piața pare să traverseze o perioadă de relativă predictibilitate.

CITEȘTE ȘI: Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite simultan

 Câte sute de mii de haine second-hand a vândut Auchan anul trecut în România. Prețurile încep de la 5 lei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de inteligență | Unul dintre acești 4 elevi copiază. Cine?
Știri
Test de inteligență | Unul dintre acești 4 elevi copiază. Cine?
Fenomen viral în Argentina. Adolescenți care spun că se identifică drept animale
Știri
Fenomen viral în Argentina. Adolescenți care spun că se identifică drept animale
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile...
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Gandul.ro
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Ultimele clipe ale asistentei de 23 de ani care a murit la locul de muncă. O colegă a prins-o în brațe în momentul în care a început să își piardă cunoștința
Adevarul
Ultimele clipe ale asistentei de 23 de ani care a murit la locul...
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
Digi24
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva...
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
Mediafax
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras...
Parteneri
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
Click.ro
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de...
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar...
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
go4it.ro
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Gandul.ro
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | Unul dintre acești 4 elevi copiază. Cine?
Test de inteligență | Unul dintre acești 4 elevi copiază. Cine?
Fenomen viral în Argentina. Adolescenți care spun că se identifică drept animale
Fenomen viral în Argentina. Adolescenți care spun că se identifică drept animale
Reducere de 40% pentru desertul adorat de toți românii, doar astăzi și mâine, în toate magazinele ...
Reducere de 40% pentru desertul adorat de toți românii, doar astăzi și mâine, în toate magazinele LIDL din țara noastră
Câte clase are Naba Salem, de fapt. Am aflat ce studii are „faimoasa” de la Survivor 2026
Câte clase are Naba Salem, de fapt. Am aflat ce studii are „faimoasa” de la Survivor 2026
Părintele Dimitrie de la Arhiepiscopia Râmnicului dezvăluie rețeta de post care înlocuiește icrele ...
Părintele Dimitrie de la Arhiepiscopia Râmnicului dezvăluie rețeta de post care înlocuiește icrele clasice
BANC | La semafor, Bulă, din mașina lui, strigă după o tânără frumoasă, care traversa strada
BANC | La semafor, Bulă, din mașina lui, strigă după o tânără frumoasă, care traversa strada
Vezi toate știrile
×