Motorina rămâne la peste 8 lei: cât plătesc șoferii în București și în țară astăzi

Șoferii români plătesc în continuare prețuri apropiate de 8 lei pentru un litru de benzină sau motorină, în timp ce GPL rămâne alternativa semnificativ mai ieftină. Datele afișate astăzi, 28 februarie 2026, arată o piață stabilă, fără modificări față de ziua precedentă.

Prețurile carburanților în România-28 februarie 2026

Potrivit datelor publicate astăzi, prețurile afișate la pompă nu au suferit modificări față de ziua anterioară. La nivel național, valorile se mențin în jurul pragului de 8 lei pe litru pentru carburanții standard.

Prețuri medii la pompă, la nivel național:

Benzină standard (Euro 95): între 7,89 și 8,04 lei/l

Benzină premium: între 8,47 și 8,76 lei/l

Motorină standard: între 8,21 și 8,32 lei/l

Motorină premium: între 8,57 și 8,87 lei/l

GPL: între 3,90 și 3,96 lei/l

Valorile reflectă prețurile afișate în stațiile din țară în cursul zilei de 27 februarie și confirmă o perioadă de stabilitate relativă pe piața carburanților.

Prețuri în marile orașe

O analiză a prețurilor minime afișate în stațiile din marile orașe indică diferențe ușoare de la o zonă la alta, însă fără variații semnificative.

București

În Capitală, benzina standard a coborât la un minim de 7,89 lei/l, motorina se vinde cu 8,19 lei/l, iar GPL poate fi găsit la 3,84 lei/l.

Cluj-Napoca

Șoferii din Cluj-Napoca plătesc pentru benzina standard 7,89 lei/l, pentru motorină 8,19 lei/l, iar pentru GPL aproximativ 3,94 lei/l.

Timișoara

La Timișoara, benzina standard pornește de la 7,90 lei/l, motorina de la 8,21 lei/l, iar GPL poate fi alimentat la 3,84 lei/l.

Iași

În Iași, benzina standard ajunge la 7,91 lei/l, motorina la 8,21 lei/l, iar GPL atinge 3,99 lei/l.

Constanța

La Constanța, benzina standard este afișată la 7,92 lei/l, motorina la 8,19 lei/l, iar GPL la 3,97 lei/l.

Aceste valori reprezintă cele mai mici prețuri identificate în orașele respective, însă pot exista diferențe în funcție de rețeaua de distribuție și de zona exactă a stației.

Tendințe actuale ale prețurilor

În ultimele zile, benzina și motorina s-au menținut în jurul pragului de 8 lei pe litru sau ușor peste acest nivel. Nu au fost raportate creșteri bruște, iar piața pare să traverseze o perioadă de echilibru.

GPL continuă să fie opțiunea cea mai avantajoasă din punct de vedere al costului per litru, cu prețuri situate sub 4 lei. Diferența semnificativă față de benzină și motorină rămâne un argument important pentru șoferii care utilizează acest tip de combustibil.

Cât costă un plin azi

Costul unui plin depinde de capacitatea rezervorului, însă estimările pot oferi o imagine clară asupra cheltuielii medii.

Pentru un rezervor de 50 de litri:

Benzină: aproximativ 395 – 402 lei

Motorină: aproximativ 410 – 416 lei

GPL: aproximativ 195 – 198 lei

Pentru un rezervor de 60 de litri:

Benzină: aproximativ 475 – 483 lei

Motorină: aproximativ 492 – 499 lei

GPL: aproximativ 234 – 238 lei

Calculele sunt realizate pe baza prețurilor minime afișate în marile orașe, respectiv 7,89 – 8,04 lei pentru benzină și 8,19 – 8,32 lei pentru motorină.

Pe 28 februarie 2026, prețurile carburanților din România se mențin stabile, fără modificări față de ziua precedentă. Benzina și motorina gravitează în jurul valorii de 8 lei pe litru, în timp ce GPL rămâne cea mai accesibilă variantă pentru șoferi. În marile orașe, diferențele sunt minime, iar piața pare să traverseze o perioadă de relativă predictibilitate.

