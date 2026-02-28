Andreea Preda, 12 ani alături de Alex Chipciu: patru fete, trei câini și cererea în căsătorie din elicopter, deasupra Marelui Canion

Dincolo de cariera unuia dintre cei mai experimentați fotbaliști români, viața lui Alex Chipciu înseamnă o familie numeroasă, mutări internaționale și un sprijin constant: Andreea Preda. Împreună de aproximativ 12 ani, cei doi au construit o lume plină de energie, disciplină și umor, între vestiare, cantonamente și o casă în care patru fete și trei câini nu lasă loc de liniște.

De la Brăila la titluri de campion: cariera lui Alex Chipciu

Născut la Brăila, Alex Chipciu a început fotbalul în orașul natal, iar în 2004 a ajuns la Sporting Pitești, club finanțat de Nicolae Badea, fost acționar la Dinamo. În Trivale a fost format de Tănase Dima, tehnician care i-a pregătit de-a lungul timpului pe Nicolae Dobrin și Gică Hagi.

După perioada de formare, a ajuns la FC Brașov (2006–2012), unde s-a remarcat decisiv. Transferul la Steaua a fost unul disputat, fiind dorit și de Dinamo. Oficial, suma anunțată a fost de 200.000 de euro, însă neoficial s-a vorbit despre aproximativ 1,5 milioane de euro.

A urmat experiența din Belgia, la Anderlecht, prima mutare importantă în afara țării. Ulterior, revenirea în România la CFR Cluj i-a adus titluri de campion, iar în prezent evoluează la Universitatea Cluj, unde obiectivul este din nou lupta la titlu.

Dar în spatele acestei cariere există o structură de familie solidă.

12 ani de relație și o cerere în căsătorie spectaculoasă

Andreea confirmă că relația lor durează de aproximativ 12 ani. Povestea a culminat cu o cerere în căsătorie memorabilă: într-un elicopter, deasupra Marelui Canion.

„Nu mi-am dorit niciodată să mă căsătoresc, dar mi-am dorit să fiu cerută și să fie ceva memorabil. Și chiar a fost”, povestește ea.

Gestul spune multe despre dinamica lor: romantism, surpriză, dar și asumare.

Patru fete, o casă plină și organizare militară

Familia are patru fete:

Medea (11 ani) – artistică, a cântat și a filmat videoclipuri, Aria (9 ani)-face tenis și este activă sportiv, Irene (6 ani) „luptătoarea familiei”, spontană și directă, Serena (4 ani)-cea mai mică, plină de energie și momente amuzante.

Toate merg la aceeași școală, de la grădiniță în sus, iar părinții le susțin în activități precum tenisul sau pianul fără a le impune presiune. Alex Chipciu ar vrea ca ele să facă sport, dar fără constrângeri.

Organizarea este clară: Andreea le duce dimineața la școală, Alex le ia. Viața într-un oraș precum Clujul le-a oferit avantajul unui ritm mai echilibrat și al unui trafic mai redus.

În plus, familia are trei câini, Bruno, Masha și Zora. Unul dintre ei a fost cadoul primit de Andreea de ziua ei. Spune în glumă că doi câini sunt „ai ei” și unul „al lui”.

Adaptarea la Bruxelles și Praga

Mutarea la Bruxelles a fost prima experiență în afara României. Andreea recunoaște că începutul a fost dificil, nu cunoștea pe nimeni, clima era apăsătoare, iar sistemul de grădinițe i s-a părut complicat. După primul an însă, lucrurile s-au așezat.

La Praga, experiența a fost una foarte frumoasă și ar fi vrut să mai rămână.

Episodul cu porcul din curte și începutul la Cluj

Când au ajuns la Cluj, primul impact nu a fost ideal. În căutarea unei locuințe centrale, au găsit cu greu o casă, iar la un moment datAndreea a ieșit pe terasa apartamentului și a văzut în curtea vecină un porc. Șocată a cerut explicații agentului imobiliar dar acest ai-a explicat că nu are cum să mute cotețul și porcul din vecini.

Momentul a fost surprinzător și a creat un contrast puternic între așteptări și realitate. Cu timpul însă, orașul le-a intrat la suflet, iar după patru ani și jumătate se simt foarte bine acolo.

Momentul în care a fost înjurată la stadion

La un meci al naționalei, aflată alături de tatăl lui Alex, Andreea a fost ținta unor remarci injurioase venite din tribune. A realizat că persoanele respective erau din orașul ei și de vârstă apropiată cu socrul ei. A așteptat să le întălnească privirile iar bătrînii ușor jenați i-au explicat că așa este pe stadion. Andreea nu a reacționat conflictual până la urmă și nu a luat situația personal.

Relația cu familia și sprijinul primit

Are o relație bună cu mama lui Alex, pe care nu o numește „soacră”, ci „mama lui Alex”. Recunoaște că ajutorul părinților, mai ales al acesteia, a fost esențial pentru a putea crește patru copii.

Despre un posibil al cincilea copil, discuția rămâne la nivel de glumă, mai ales când vine vorba despre un eventual băiat.

Andreea spune clar că nu consideră viața alături de un fotbalist ca fiind grea. Acceptă programul, cantonamentele și presiunea performanței. Merge la meciuri aproape peste tot și își dorește ca el să joace cât mai mult.

Într-o lume în care transferurile, presiunea și competiția domină, familia lor pare să fi construit un echilibru frumos format din disciplină, sprijin, umor și o casă mereu plină.

