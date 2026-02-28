Acasă » Altceva Podcast » Ea e Alexandra, tânăra asistentă de doar 23 de ani care a murit la Constanța. Managerul spitalului a făcut primele declarații

De: Iancu Tatiana 28/02/2026 | 10:20
Ea e Alexandra, tânăra asistentă de doar 23 de ani care a murit la Constanța

Noi detalii au ieșit la suprafață în cazul cadrului medical de 23 de ani care s-a stins din viață vineri. Asistenta medicală se numea Alexandra și a murit ieri de dimineată, în jurul orei 08:20, în Constanța. Aceasta lucra la o clinică privată și la scurt timp după ce a ajuns la muncă a murit fulgerător sub privirile disperate ale colegelor sale. Victima a declarat că se simțea rău, iar după câteva minute ar fi început să aibă convulsii.

Potrivit presei locale din Constanța, tatăl Alexandrei a fost cel care a adus-o pe tânără la muncă. După puțin timp, fata i-a mărturisit unei colege că se simte rău, iar mai apoi ar fi leșinat în brațele acesteia. În încercarea de a o salva pe tânăra de 23 de ani, medicul anestezist de gardă, Ion Marius Rușa, i-a verificat pulsul și a constatat că inima nu îi mai bătea. Manevrele de resuscitare ale doctorului, dar și cele ale echipajului SMURD care a ajuns la fața locului, au fost în zadar. A fost declarat decesul tinerei, iar ulterior trupul neînsuflețit a fost transportat la Morga Cimitirului Central pentru efectuarea unei autopsii medico-legale.

Moarte fulgerătoare

După ce a ajuns la muncă, Alexandra a început să se simtă rău și i-a spus unei colege că are dureri de burtă. La scurt timp, aceasta a leșinat în brațele celeilalte asistente medicale. Mai apoi, tânăra a început să aibă convulsii și medicul anestezist de gardă a intervenit îndată:

A început să aibă convulsii și a adusă într-un cabinet de urgență,  a venit anestezistul care era de gardă a constat că nu are puls, a intubat-o și a început manevrele de resuscitare. A venit și SMURD-UL. Nu s-a reușit resuscitarea, s-a declarat deces.

Nu s-a plâns de niciun fel vede probleme medicale, nici părinții nu știau să fi avut probleme medicale. Era repartizată pe secția de neonatologie, a declarat Dr. Rusa Ion Marius, Medic Primar Obsterică-Ginecologie.

Ea e Alexandra, tânăra asistentă de doar 23 de ani care a murit la Constanța.SURSA FOTO: Socialmedia
Ea e Alexandra, tânăra asistentă de doar 23 de ani care a murit la Constanța.SURSA FOTO: Socialmedia

 

În acest moment se ia în calcul posibilitatea unei hemoragii abdominale. Cauza morții va fi stabilită după ce necropsia va fi efectuată.

Se poate produce şi în doi timpi, adică să fie imediat această hemoragie, sau să fie mai târziu, a spus medicul Denisa Mircea.

Ultimele cuvinte ale Alexandrei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege

Profesorul Leon Dănăilă avertizează: „A murit pe loc". Află când sportul devine periculos pentru inimă

